Londra, maxi incendio in un centro di riciclo rifiuti: nube di fumo altissimo, diversi treni bloccati

Un vasto incendio in un impianto per la gestione dei rifiuti nella zona sud di Londra ha provocato una densa colonna di fumo nero e il blocco delle linee ferroviarie tra London Bridge e Dartford. Circa 100 vigili del fuoco sono intervenuti. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre.

Le foto dell’incendio a Londra

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 giugno in un centro di riciclaggio nel sud di Londra.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17.30 in un impianto per la gestione dei rifiuti situato nella zona di Bermondsey, tra le stazioni di London Bridge e Dartford. Nel giro di pochi minuti, il rogo ha generato un’imponente nube di fumo – come si vede anche nelle foto circolate sui social – che ha rapidamente raggiunto diverse aree della capitale, rendendo l’aria irrespirabile anche nei pressi di alcune stazioni ferroviarie.

Diversi pendolari in transito a London Bridge hanno riferito un forte odore di bruciato all’interno e all’esterno dello scalo, mentre un macchinista ha avvertito i passeggeri che l’incendio sarebbe scoppiato improvvisamente all’interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti circa un centinaio di vigili del fuoco con 15 mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento. La London Fire Brigade ha confermato l’impiego di due autoscale da 32 metri, utilizzate per attaccare le fiamme dall’alto e contenere l’incendio all’interno dell’impianto. Le squadre sono state mobilitate da diverse stazioni dell’area sud-est di Londra, tra cui Deptford, Old Kent Road e Greenwich.

Le operazioni si sono rivelate complesse sin dalle prime fasi, anche a causa della natura dei materiali coinvolti, tipici dei centri di riciclaggio, dove plastica e rifiuti compressi possono alimentare incendi particolarmente intensi e difficili da domare.

Le foto dell’incendio

A scopo precauzionale, le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre per limitare l’esposizione al fumo, considerata l’elevata presenza di particolato nell’aria.

L’incendio ha avuto ripercussioni immediate sulla rete ferroviaria del sud-est londinese. Un portavoce di Thameslink ha confermato la sospensione di tutte le linee tra London Bridge e Dartford, con numerosi servizi cancellati, deviati o limitati. Alcuni treni sono stati indirizzati verso London Victoria, mentre altri collegamenti, tra cui quelli della linea per Hastings, sono stati terminati anticipatamente o deviati su Tonbridge.

Al momento non risultano informazioni ufficiali su feriti o evacuazioni.