Mamma e figlia uccise in UK, dopo 30 anni prelevato Dna del killer che spera nella revisione: “Sono innocente”

A 30 anni dall’omicidio di Lin Russell e della figlia Megan, uccise il 9 luglio 1996 nel Kent, saranno prelevati nuovi campioni di Dna da Michael Stone, l’uomo condannato all’ergastolo per il delitto. La Commissione per la revisione dei casi penali (CCRC) sta riesaminando le prove, dopo che un serial killer ha confessato di aver ucciso le due donne.

Il 9 luglio 1996 i corpi di Lin Russell, di 45 anni, e di sua figlia Megan, 6, furono rinvenuti a Chillenden, nel Kent. L'altra figlia della 45enne, Josie, che all'epoca aveva 9 anni, fu trovata viva ma con gravi ferite alla testa. Russell e le figlie furono aggredite mentre camminavano lungo una strada di campagna, legate, bendate e colpite con un martello.

Per il delitto e il tentato omicidio è stato condannato Michael Stone. L'uomo sta scontando tre ergastoli. Venne dichiarato colpevole nel 1998, ma la condanna fu annullata in appello a causa di dubbi legati a un testimone dell'accusa. Nel 2001, tuttavia, fu nuovamente condannato. Stone ha sempre sostenuto di essere innocente.

Michael Stone.

Ora, a 30 anni di distanza dal duplice omicidio, potrebbe arrivare una svolta nel caso. Saranno prelevati nuovi campioni di Dna da Stone perché la Commissione per la revisione dei casi penali (CCRC) sta riesaminando le prove a suo carico, dopo che il serial killer Levi Bellfield ha confessato di aver ucciso la donna e sua figlia.

Il prelievo avverrà oggi, giovedì 9 luglio. L'avvocato di Stone, Paul Bacon, ha dichiarato ai media britannici di essere "molto fiducioso" che la revisione e il test del Dna "porteranno all'individuazione del vero colpevole". "Speriamo di poter portare Michael davanti alla Corte d'Appello e che possa riacquistare la libertà dopo tutti questi anni di detenzione", ha aggiunto.

I legali avevano già presentato in passato una richiesta alla Commissione, respinta nel 2010, e un tentativo di ottenere una revisione giudiziaria è fallito nel 2011. La decisione di riesaminare il caso è arrivata nel 2023, quando, secondo alcune fonti, il serial killer Levi Bellfield avrebbe confessato di essere lui l'assassino di Russell e della figlia.

Intanto, la CCRC ha dichiarato che la revisione in corso sta "esplorando tutte le possibilità sollevate dalla richiesta per determinare se Stone possa aver subito un errore giudiziario".

Il luogo dove furono aggredite e uccise la 45enne Lin Russel e sua figlia Megan

"È stato svolto un lavoro considerevole non solo sugli aspetti forensi della richiesta, ma anche su molti altri aspetti della stessa che gli avvocati del signor Stone desideravano fossero esaminati", si legge nella dichiarazione, citata dalla Bbc.

"Il nostro criterio per valutare un caso è che esista una reale possibilità che la Corte d'Appello annulli la sua condanna, un criterio che non è stato soddisfatto in nessuna delle precedenti richieste. – prosegue – Sarebbe inopportuno da parte nostra rilasciare ulteriori commenti mentre la domanda è ancora in fase di valutazione."