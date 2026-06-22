Mamma di 22 anni muore dopo parto nel Potentino, il neonato sopravvive. Avviata indagine interna

Una giovane mamma di soli 22 anni è morta dopo aver partorito all’ospedale di Melfi, in provincia di Potenza. Il neonato sta bene, ma le cause del decesso sono ancora ignote. È stata avviata un’indagine interna da parte dell’azienda sanitaria.

Una giovanissima mamma di 22 anni è morta all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e sta bene, ma le cause del decesso della madre sono ancora in fase di accertamento.

Si aggrava e muore dopo il parto: al via indagine interna

La donna era originaria di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, e questa mattina si è recata all'ospedale San Giovanni di Dio di Melfi per dare alla luce il suo bambino. Qualcosa però è andato storto.

Nonostante fosse assistita da un'equipe medica multidisciplinare, durante il parto avrebbe avuto un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute. Tale da determinarne la morte appena dopo la nascita del neonato.

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Un decesso all'apparenza inspiegabile, sul quale adesso verrà fatta luce attraverso l'indagine interna annunciata dal presidente della Regione Vito Bardi e dall'assessore alla Salute Cosimo Latronico. Lo scopo è quello di "ricostruire passo per passo la dinamica dell'evento".

La Regione: "Tragedia per l'intera comunità lucana"

Con un comunicato, la Regione Basilicata si è stretta attorno alla famiglia della giovane mamma. "In questo momento di immenso dolore ci stringiamo con affetto e commozione attorno al marito, al neonato e a tutta la famiglia – hanno detto Bardi e Latronico – non ci sono parole adeguate di fronte a una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunitàlucana".

La presidenza della Giunta e l'assessorato alla Salute hanno seguito l'evolversi della situazione e hanno immediatamente chiesto all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il nosocomio di Melfi, di avviare tutte le verifiche necessarie. "Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda – concludono – ‘ un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari, a cui dobbiamo risposte precise e tempestive".