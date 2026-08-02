Muore dopo nove anni di coma Mattia Maestri: a 4 anni mangiò formaggio a latte crudo e si sentì male

Mattia Maestri è morto all’età di 13 anni dopo 9 anni in coma: era in stato vegetativo da quando a quattro anni aveva mangiato formaggio con latte crudo.

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Dopo nove anni di coma è morto all'età di 13 anni Mattia Maestri. Era in stato vegetativo da quando a quattro anni aveva mangiato formaggio con latte crudo e aveva contratto una grave infezione da Escherichia coli: l'alimento era stato comprato in un caseificio di Coredo, in Val di Non.

A dare la notizia della morte del piccolo è stato il papà Giovanni Battista Maestri: "Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa". Per anni la famiglia si è battuta in Tribunale, ma soprattutto si è concentrata su un'attività di sensibilizzare sul tema della sicurezza alimentare: ci vuole maggiore attenzione sui possibili rischi che possono creare gli alimenti con latte non pastorizzato.

L'impegno della famiglia si è concretizzato anche nella pubblicazione del volume "La verità sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato" che nei mesi scorsi è stato presentato anche al Senato. Il padre aveva sottolineato: "Ho pubblicato un libro, un'antologia della verità che ho presentato in Senato, proprio sull'argomento. L'ho scritto in venti giorni perché conosco bene la materia: dentro ci sono le sentenze e le prove che la politica non può più ignorare. Se un genitore sa e vuole rischiare, faccia pure, ma l'informazione deve essere chiare come sui pacchetti di sigarette". Poi si era rivolto alla politica che "non muove un dito per salvare i bambini", mentre si attiva in prima persona "per salvare marchi di facciata". Infine, "il bambino è mio, non è loro. Finché non succederà ai loro figli, cosa che non auguro, non cambierà nulla". Oggi tutto il Trentino e tutto il Paese è in lutto.