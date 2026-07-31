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Trovata morta in casa a Verona, fermato il figlio: “L’ha uccisa a coltellate, lei era malata”

Un uomo di 52 anni è stato portato in Questura a Verona dopo che il cadavere della mamma ultraottantenne è stato trovato nella loro abitazione nel quartiere di Borgo Venezia: pare che la donna soffrisse di una malattia degenerativa. Indagini in corso.
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A cura di Ida Artiaco
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È stata uccisa a coltellate dal figlio una donna ultra ottantenne trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di borgo Venezia. L'uomo, 52 anni e convivente della madre, è ora negli uffici della questura della città veneta in attesa dell'arrivo del pm.

Sul posto la squadra Mobile. Gli agenti hanno trovato il 52enne all'interno dell'appartamento mentre era al telefono con la sala operativa. Nella casa, ora sotto sequestro, stanno operando i tecnici della polizia scientifica per i rilievi.

Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni, come riporta il quotidiano L'Arena, avrebbero sentito delle urla provenire dall'appartamento e im seguito sono arrivate le volanti che hanno prelevato l'uomo.

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In aggiornamento. 

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