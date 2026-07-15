Dramma nel Cagliaritano, madre e figlio trovati morti in casa: si indaga sulle cause del decesso

Una donna di 86 anni e il figlio di 59 sono stati trovati morti nella loro casa nel Cagliaritano. Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri, si indaga per fare piena luce su dinamica e cause del decesso.

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Tragica scoperta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, in un'abitazione di Maracalagonis, nel Cagliaritano, dove sono stati rinvenuti i cadaveri di una donna di 86 anni e del figlio di 59.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, le vittime si chiamavano Teresa Vacca e Marco Durzu. Vivevano insieme nella casa in via San Giovanni, dove sono stati trovati i corpi senza vita.

A dare l'allarme sarebbe stato un cugino che in mattinata si è recato presso l'abitazione per sapere come stessero i due, come era solito fare tutti i giorni.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i Carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena, giudati dal comandante Michele Cerri. A quanto si apprende, sui corpi di mamma e figlio non sono stati trovati segni di violenza.

E i militari dell'Arma, da un primo sopralluogo nell'abitazione, non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a un'aggressione. Non sono infatti stati rinvenuti segni di intrusione o scasso.

Secondo le prime ricostruzioni, fatte dai Carabinieri, il figlio potrebbe aver avuto un malore fatale. Poi, quando se n'è accorta, la madre non ha retto il colpo ed è morta di crepacuore. Un'ipotesi che tuttavia attende ancora conferme, gli accertamenti del caso sono attualmente in corso.

Sul posto insieme ai carabinieri di Maracalagonis, sono intervenuti il medico legale Roberto Demontis e il magistrato di turno. Dopo il sopralluogo, le salme sono state trasferite all'Istituto di medicina legale dell'ospedale Brotzu dove domani, giovedì 16 luglio, lo stesso Demontis dovrebbe effettuare le autopsie.

I giornali locali riportano che il 59enne era persona con disabilità non autosufficiente, mentre la madre aveva gravi problemi di deambulazione.

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