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Mamma di 40 anni strangola la figlia di 13 e si suicida a Torino: i corpi trovati dall’altra figlia

Morte mamma e figlia in una casa di Torino, ipotesi omicidio-suicidio. A fare la tragica scoperta è stata la figlia maggiore della donna, una ragazza di 19 anni, che ha trovato i corpi all’interno dell’abitazione e ha lanciato l’allarme.
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A cura di Davide Falcioni
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Maria Michaela Belecciu, una donna di 40 anni, e sua figlia 13enne Isabella Cogliocariu sono state trovate senza vita stamattina in una casa di Torino. Secondo i primi accertamenti della polizia, l’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di un omicidio-suicidio.

Stando a quanto finora ricostruito dagli inquirenti, la madre avrebbe ucciso la figlia strangolandola per poi togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. A fare la tragica scoperta è stata la figlia maggiore della donna, una ragazza di 19 anni, che ha trovato i corpi all’interno dell’abitazione e ha lanciato l’allarme. La giovane, sotto shock, è stata affidata alle cure del personale sanitario e condotta in ospedale.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno avviato gli accertamenti insieme al medico legale per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia familiare: la quarantenne viveva nell’appartamento insieme alle due figlie. La donna si era separata dal marito da tempo.

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