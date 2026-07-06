Mamma uccide i figli di 6 e 9 anni, poi si toglie la vita: trovati morti in una stanza d’hotel a Houston

Una donna di 40 anni e i suoi due figli di 6 e 9 sono stati trovati morti con ferite d’arma da fuoco in una stanza d’albergo a Houston, in Texas (Stati Uniti). La polizia ipotizza un omicidio-suicidio e indaga sulla dinamica della tragedia. A scoprire i corpi lo staff dell’hotel.

I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas, le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani esteri, venerdì 3 luglio è stato richiesto l'intervento della Polizia in un hotel di Kirby Drive per una sparatoria avvenuta poco prima delle 11.45.

Il tenente Larry Crowson, del Dipartimento di Polizia di Houston, ha dichiarato ai media che il personale dell'albergo aveva notato che un ospite aveva effettuato il check-in per una stanza mercoledì 1° luglio e da allora non si avevano più sue notizie.

I membri dello staff hanno utilizzato un badge per aprire la porta della stanza. "Sono entrati solo per controllare ed è stato allora che hanno scoperto i corpi", ha detto durante una conferenza stampa.

Il personale dell'hotel ha trovato i cadaveri di una donna di 40 anni morta per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, di una bambina di 6 e un bambino di 9, entrambi deceduti per ferite da arma da fuoco.

Gli investigatori della sezione omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto venerdì scorso, mentre l'hotel proseguiva le sue attività. Crowson ha anche affermato che i tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì, sono in corso indagini per far chiarezza su questo aspetto.

"Al momento, in via preliminare, riteniamo che si tratti di un omicidio-suicidio", ha dichiarato ai giornalisti. "Sembra che il caso sia legato a problemi di salute mentale", ha aggiunto il tenente.

Non sono stati diffusi dettagli sull'identità della madre e dei bambini. Nel corso della conferenza stampa, Crowson ha anche incoraggiato chiunque soffra di problemi di salute mentale a chiamare il 311 o il 211 per ricevere assistenza. "Si tratta di un fatto davvero tragico. – ha aggiunto – Due bambini, purtroppo, sono stati uccisi in tenera età".