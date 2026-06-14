Giuseppe e Marta morti in tragico incidente stradale alle Canarie: salvo figlioletto di 6 anni

Il dramma mentre il 30enne siciliano, la compagna e il bimbo viaggiavano sulla loro auto lungo una delle strade turistiche delle Isole Canarie. Fatale lo scontro con un autobus che non ha lasciato scampo alla coppia. Ferito in maniera non grave il figlioletto.

Un terribile incidente stradale avvenuto a Lanzarote è costato la vita a una giovane coppia di trentenni: il messinese Giuseppe Lombardo e la sua compagna, Marta Copete Alvarez. Nel tragico schianto coinvolto anche il loro bambino di poco più di sei anni che però è sopravvissuto miracolosamente al terribile impatto ed è ora ricoverato in ospedale ma in condizioni non gravi.

Il dramma mentre genitori e bimbo viaggiavano sulla loro auto lungo una delle strade turistiche delle Isole Canarie spagnole dove vivevano e lavoravano da alcuni anni. Lo schianto fatale lungo la strada che da centro cittadino porta alla località turistica di Playa Blanca quando, per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura si è scontrata frontalmente con un autobus che procedeva nella direzione opposta di marcia.

Un impatto terribile che ha scatenato una carambola che ha coinvolto anche altre due vetture. Nell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, a perdere la vita proprio il trentenne originario di Fondachelli-Fantina, nel Messinese, ma da diversi anni residente proprio nell'isola dell'arcipelago spagnolo, e la compagna originaria di Siviglia. La coppia, che lavorava e si era conosciuta nel mondo del turismo, da alcuni anni viveva a Tenerife con il bimbo piccolo che era con loro a bordo del mezzo quando è avvenuta la tragedia. Il piccolo è stato soccorso e portato in ospedale ma non è grave e avrebbe riportato solo la frattura di una gamba e di un braccio.

La notizia della terribile tragedia è giunta nel weekend nella comunità montana del messinese di cui era originario il trentenne. Qui molti amici hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere la famiglia con le spese necessarie in questi terribili momenti, come ha annunciato la Pro Loco locale. Tanti anche i messaggi di cordoglio e ricordo sui social.

"In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerli e di condividere con loro momenti di vita, amicizia e serenità. Il loro ricordo resterà vivo nei nostri cuori e nella memoria della nostra comunità. Con sincera partecipazione al lutto, porgiamo le nostre più sentite condoglianze" è il messaggio dell’Associazione bandistica locale. "L’intera società si unisce al profondo e indescrivibile dolore che ha colpito il nostro paese per la tragica perdita di Giuseppe Lombardo e della moglie Marta. Ricordiamo con immenso affetto gli anni in cui Giuseppe ha fatto parte della nostra squadra, portando in campo il suo impegno e il suo sorriso. Il legame umano e sportivo che ci ha uniti non verrà mai dimenticato" scrivono invece dalla locale squadra di calcio.