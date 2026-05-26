Cavalcavia crolla durante la demolizione a Seul: tre morti. Il video della struttura dopo il cedimento

Tre morti e tre feriti nel crollo del cavalcavia di Seosomun, nella capitale della Corea del Sud. Gli operai avevano già segnalato un cedimento nella struttura poche ore prima del disastro. Nei filmati circolati in rete si vede il momento avviene il tragico incidente.

Il cavalcavia di Seosomun, Seul, dopo il crollo

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a Seul, capitale della Corea del Sud, dove era in corso la demolizione del vecchio cavalcavia. L’incidente si è verificato martedì 26 maggio intorno alle 14:30 locali (le 7.30 in Italia) nel distretto di Seodaemun, durante una verifica tecnica sulla struttura già ritenuta instabile.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dalle autorità locali, una parte dell’impalcatura ha ceduto all’improvviso mentre i tecnici e gli operai stavano effettuando controlli di sicurezza all’interno del ponte. Alcuni detriti sono precipitati sulla carreggiata e sui mezzi presenti sotto il cavalcavia; nei video diffusi dai media locali, si nota una densa nube di polvere ben visibile.

Nell'aria del cantiere si trovavano almeno dodici persone. Tre uomini, uno sulla cinquantina e due sulla sessantina, sono morti dopo essere stati travolti. Altre tre persone hanno riportato ferite alla testa, al torace e alla schiena e sono state trasportate negli ospedali della zona. Secondo le prime informazioni, tra le vittime ci sarebbero funzionari impegnati nelle ispezioni e un esperto del settore privato incaricato delle verifiche tecniche.

Le autorità hanno spiegato che i alvori erano già stati sospesi nelle ore precedenti dopo che i tecnici avevano notato un abbassamento della campata durante il taglio delle lastre di cemento. Poco dopo era stata avviata una nuova valutazione di sicurezza, nel corso della quale si sarebbe verificato il cedimento di una delle travi portanti che sostenevano l’impalcato.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi. La polizia ha isolato l’intera area per consentire le operazioni di recupero e per il timore di ulteriori cedimenti della struttura.

Il crollo ha avuto conseguenze anche sulla rete ferroviaria cittadina. Parte dei detriti è finita vicino a una linea ferroviaria, causando un blackout alla rete elettrica tra la stazione centrale di Seul e quella di Sinchon. La società ferroviaria KORAIL ha quindi sospeso temporaneamente la circolazione dei treni sulla tratta interessata.

Il cavalcavia di Seosomun era stato costruito nel 1966 e collegava le aree di Chungjeongno e City Hall. Lungo 335 metri e sostenuto da 18 piloni, il ponte era finito sotto osservazione già da alcuni anni a causa del deterioramento della struttura. Nel 2019 alcuni frammenti di cemento si erano staccati, facendo crescere le preoccupazioni sulle condizioni del viadotto. Dopo una serie di controlli, le autorità avevano deciso di procedere con la demolizione, iniziata lo scorso agosto e prevista fino al mese prossimo.