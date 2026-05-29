Spara in casa, uccide compagno e figlioletti 6 giorni dopo il parto e si toglie la vita: tragedia a Los Angeles

Madre, padre e i due bimbi di 2 anni e 6 giorni trovati senza vita in casa con ferite da arma da fuoco. La polizia ritiene che la trentenne abbia sparato e ucciso i suoi due figli e il marito prima di rivolgere l’arma contro sé stessa.

Immagine di archivio

Tragedia famigliare a Los Angeles dove una giovane mamma trentenne avrebbe ucciso compagno e figlioletti a colpi di arma da fuoco nell’abitazione di famiglia appena sei giorni dopo il parto dell’ultimo arrivato in famiglia. Il dramma scoperto nella prima serata di mercoledì scorso quando i parenti, allarmati dall’impossibilità di contattare la coppia, sono andati a controllare trovandosi davanti alla terribile scena.

All’arrivo di polizia e soccorsi medici, allertati con una chiamata di emergenza, purtroppo per padre, madre e i due bimbi di 2 anni e 6 giorni ormai non c’era più nulla da fare. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles che sta indagando sui fatti ha confermato che si è trattato di un caso terribile di omicidio suicidio e che non vi sono altri sospetti.

La polizia ha spiegato di essere stata contattata con una chiamata di emergenza intorno alle 19:50 di mercoledì quando gli agenti sono entrati e hanno trovato due adulti trentenni e due bambini piccoli con ferite da arma da fuoco mortali all'interno della loro abitazione a North Hills. "Si tratta di una tragedia assoluta e, visto il numero delle vittime, le indagini sono affidate alla squadra speciale per rapine e omicidi", ha dichiarato il capo della polizia aggiungendo che gli inquirenti stanno attualmente lavorando per stabilire il movente del probabile omicidio-suicidio.

Secondo il Los Angeles Times, che cita fonti delle forze dell'ordine, le prove inizialmente raccolte sulla scena del crimine lasciano ipotizzare che sia stata la madre a sparare all'uomo e ai due bambini, un piccolo di 2 anni e una neonata di 6 giorni, prima di suicidarsi con la stessa arma. Anche una vicina di casa ha rivelato che il nonno dei piccoli, sconvolto subito dopo i fatti, avrebbe confermato la tragedia ai vicini. "È così deprimente, è così devastante per tutti. La depressione post-parto è una cosa reale", ha dichiarato la donna sottolineando che la madre aveva partorito da poco. Nessuno ha sentito gli spari o il trambusto prima dell'arrivo della polizia e questo lascia ipotizzare che la tragedia posa essere avvenuta ore prima della scoperta.