Uccide a colpi di pistola ex moglie e figli di 9 e 13 anni, poi si toglie la vita: tragedia a Villers-en-Arthies

Ha ucciso l’ex moglie e i loro due figli di 9 e 13 anni a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta a Villers-en-Arthies, in Francia. La magistratura ha aperto un’indagine per omicidio plurimo dopo la scoperta dei quattro corpi.

Immagine di repertorio.

Un uomo di circa 40 anni ha sparato e ucciso l'ex moglie e i loro due figli, poi si è tolto la vita con la stessa pistola. È questa l'ipotesi alla base della tragedia avvenuta a Villers-en-Arthies, nella Valle dell'Oise, in Francia, ieri sabato 9 maggio.

È quanto ha riferito l'ufficio del procuratore di Pontoise. La magistratura ha aperto un'indagine per omicidio plurimo dopo la scoperta dei quattro corpi nel pomeriggio di sabato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, la coppia era ancora in fase di separazione. Venerdì la donna, sui 40 anni, era andata a casa dell'ex per lasciare i due bambini di 9 e 13 anni.

Agente di polizia municipale, aveva con sé la pistola di servizio, forse l'arma dei delitti. A far scattare l'allarme ieri verso metà giornata è stato il nuovo compagno di lei, preoccupato perché non rispondeva più al telefono mentre sarebbero dovuti partire per il fine settimana.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno notato l'auto della donna parcheggiata davanti alla casa, con la portiera chiusa a chiave e le persiane abbassate. Era inoltre visibile un foro di proiettile.

Una volta entrati, gli agenti hanno trovato i corpi della donna, del suo ex compagno e dei loro due figli, di 9 e 13 anni. All'interno dell'abitazione è stata rinvenuta anche una pistola.

Secondo la polizia, non c'erano state in passato denunce dei coniugi per violenza domestica. Stando a quanto riferito dal sindaco della città, Jean-François Renard, la famiglia viveva a Villers-en-Arthies da circa 10 anni. "È una storia davvero terribile", ha affermato il sindaco, che ha annunciato l'apertura di un centro di supporto psicologico.

Nei prossimi giorni verranno eseguite le autopsie sui corpi delle quattro vittima, ha aggiunto la Procura, e le indagini proseguono per confermare i primi risultati e per determinare le ragioni del triplice omicidio.