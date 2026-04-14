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Sparatoria in un liceo turco, studenti presi d’ostaggio: 16 feriti, l’attentatore si è suicidato

Un ex studente è entrato in una scuola superiore del Sud-Est della Turchia e ha sparato diversi colpi di fucile: 16 ragazzi sono rimasti feriti, l’aggressore si è poi tolto la vita.
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A cura di Giorgia Venturini
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Foto di repertorio
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Tragedia in Turchia. Un ex studente è entrato in una scuola superiore nel Sud-Est, nel distretto di Siverek a Sanliurfa, e ha sparato diversi colpi di pistola. Al momento si sa che almeno 16 sono gli studenti feriti. L'aggressore si sarebbe poi tolto la vita.

Stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa turca "Iha", l'ex studente avrebbe tra i 18 e i 20 anni: si è presentato oggi 14 aprile nell'edificio con un'arma a canna lunga sparando nel cortile e all'interno dell'istituto tecnico professionale della zona. In poco tempo sul posto sono arrivati i soccorritori, insieme alle squadre speciali della polizia e gendarmeria. Subito l'edificio è stato evacuato. Tutti gli studenti feriti sono stati portati in ospedale, mentre l'aggressore è stato trovato morto sul posto. Secondo un testimone oculare citato dall'agenzia di stampa turca, l'attentatore "sparava direttamente a chiunque incontrasse".

Ora la speranza è che tutti i 16 studenti feriti si rimettano presto. Intanto si sta studiando la dinamica dell'accaduto, alcuni studenti sarebbero stati in un primo momento presi in ostaggio dall'attentatore nella scuola superiore del paese di Siverek, vicino alla Siria. Poi l'aggressore, un ex studente della scuola, avrebbe aperto il fuoco.

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Articolo in aggiornamento

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