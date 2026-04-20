Otto bimbi uccisi in Louisiana, 7 erano figli del killer. Indagini su movente: “Si stava separando dalla moglie”

A Shreveport, in Louisiana, il 31enne Shamar Elkins ha ucciso a colpi di pistola 8 bambini e ferito gravemente due donne. Una è la moglie, 7 vittime erano suoi figli. In fuga dopo la strage, è stato neutralizzato. Si indaga sul movente, forse legato a problemi familiari. I familiari: “La moglie voleva il divorzio”

Shamar Elkins (Facebook).

Ha ucciso a colpi di pistola otto bambini, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, e ferito gravemente due donne. Poi si è dato alla fuga ed è stato neutralizzato dalla Polizia durante un inseguimento.

Si chiamava Shamar Elkins il 31enne che nella mattinata di domenica 19 aprile a Shreveport, in Louisiana, ha compiuto il mass shooting più sanguinoso negli Stati Uniti da oltre 2 anni, come riportano i media statunitense. Sette delle 8 vittime erano suoi figli, una delle due donne ferite è la moglie.

L'ufficio del medico legale ha identificato tutte le vittime: Jayla, 3 anni; Shayla, 5 anni; Kayla, 6 anni; Layla, 7 anni; Markaydon, 10 anni; Sariahh, 11 anni; Khedarrion, 6 anni; e Braylon, 5 anni.

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Mentre la sparatoria era in corso alcuni bambini hanno cercato di scappare dalla porta sul retro, ha dichiarato la deputata statale Tammy Phelps durante una conferenza stampa con altri funzionari della città. Un ragazzo di 13 anni è riuscito a fuggire dal tetto dell'abitazione, riportando alcune fratture.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, Elkins avrebbe prima sparato alla moglie in un'abitazione di Harrison Street. In seguito si sarebbe recato in un'altra casa, situata in West 79th Street, dove avrebbe sparato ai bambini e all'altra donna, madre di una delle vittime.

La moglie di Elkins ha riportato "ferite molto gravi", mentre l'altra donna ha "ferite potenzialmente mortali", hanno riportato le autorità locali. Armato di fucile, il killer ha quindi rubato un'auto e ha ingaggiato un inseguimento con la polizia. Gli agenti hanno sparato e ucciso l'uomo.

Il 31enne era stato arrestato nel 2019 per possesso illegale di armi da fuoco, secondo un rapporto della Polizia citato dai media. Ha prestato servizio nella Guardia Nazionale dell'Esercito della Louisiana per sette anni fino all'agosto 2020, ma non è mai stato impiegato in missione.

Elkins era nel mezzo della separazione dalla moglie e la coppia sarebbe dovuta comparire in questi giorni in tribunale. La donna voleva il divorzio. Lo riferisce alla Associated Press Crystal Brown, cugina di una delle due ferite. Brown ha detto che la coppia, prima della sparatoria, stava litigando riguardo alla separazione.

La polizia sta lavorando per determinare con esattezza il movente della strage, ma si tratterebbe di una questione di natura familiare, hanno confermato le forze dell'ordine statunitensi.

La sparatoria di domenica è la più sanguinosa negli Stati Uniti dal gennaio 2024, quando un giovane di 23 anni ha sparato e ucciso otto persone, la maggior parte delle quali suoi parenti, a Chicago. Secondo il Gun Violence Archive, dall'inizio del 2026 negli Stati Uniti si sono verificate almeno 114 sparatorie di massa.