Otto bimbi tra 1 e 14 anni assassinati in tre abitazioni in Louisiana, omicida ucciso dalla polizia dopo inseguimento

La strage si è consumata nelle prime ore di domenica mattina nella cittadina di Shreveport: otto bambini tra 1 e 14 anni uccisi a colpi di arma da fuoco in tre diversi abitazioni e due donne ferite. L’omicida e poi scappato in auto di stato ucciso dalla Polizia durante l’inseguimento. Due donne invece sono sopravvissute alla strage.

Otto bambini di età compresa tra 1 e 14 anni sono stati uccisi oggi in una violenta sparatoria di massa nella cittadina di Shreveport, nello Stato della Louisianan in Usa. La strage si è consumata nelle prime ore della mattinata di domenica 19 aprile 2026, intorno alle 6.00 ora locale quando almeno dieci persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco che hanno coinvolto almeno tre abitazioni della zona. Il killer scappato a bordo di un'auto è stato successivamente ucciso dalla Polizia durante un inseguimento tra le strade.

Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti sono intervenuti in una zona residenziale poco dopo l'alba in seguito a segnalazioni di una lite domestica in corso. Quando la prima pattuglia è giunta su luogo, però, si è ritrovata davanti una scena terribile con almeno 10 persone colpite l'arma da fuoco tra cui 8 minori che sono stati poi dichiarati morti dai servizi di emergenza medica. Due donne invece sono sopravvissute alla strage di portando ferite da arma da fuoco e sonora ricoverate in ospedale

Il portavoce della polizia di Shreveport ha descritto la scena del crimine come "estesa", comprendente due abitazioni nella zona e una terza nelle vicinanze. "Si tratta di una scena di vasta portata, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto" ha dichiarato l'agente ai media locali.

Subito dopo i fatti, l'omicida ha rubato un'auto nella stessa zona e si è dato alla fuga facendo scattare un inseguimento a tutta velocità tra le strade della cittadina e poi nei paesi vicini. Un inseguimento finito anch'esso nel sangue dopo che la Polizia ha sparato nel tentativo di fermare il killer uccidendolo a colpi di arma da fuoco. "Riteniamo che sia l'unico individuo ad aver sparato colpi d'arma da fuoco nei luoghi degli omicidi", ha affermato il portavoce della polizia parlando di una strage in ambito domestico.

La polizia non ha fornito alcuna informazione sull'identità dell'uomo ma ha confermato che alcuni dei bambini uccisi erano suoi parenti. La polizia ha affermato che nessun agente è rimasto ferito durante l'inseguimento e che le indagini sono state affidate ora alla Polizia di Stato della Louisiana che ha chiesto a chiunque avesse foto video informazioni di condividerle con gli investigatori.

"Questa è una situazione tragica, forse la peggiore che abbiamo mai vissuto", ha dichiarato il sindaco di Shreveport, Tom Arceneaux, aggiungendo: "È una mattinata terribile e tutti noi piangiamo le vittime."