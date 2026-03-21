Porta la bimba di 3 anni in vacanza, la uccide per vendicarsi della madre e si suicida: dramma in Costa Blanca

Le autorità di Torrevieja hanno trovato in un’abitazione il corpo di una bimba di 3 anni. La piccola sarebbe stata uccisa dal papà con il quale era in vacanza. L’uomo si è tolto la vita subito dopo l’omicidio.

Il cadavere di una bimba di 3 anni è stato trovato a Torrevieja, sulla Costa Blanca. Secondo le autorità, si tratterebbe di un omicidio-suicidio compiuto dal papà della minore, anch'egli trovato morto dopo il delitto compiuto nella notte. Le generalità di padre e figlia non sono state rese note, ma le autorità spagnole indagano sull'accaduto.

Secondo quanto riportato dal Mirror, padre e figlia sarebbero di origini britanniche e si trovavano a Torrevieja in vacanza. La portavoce del governo centrale nella comunità Valenciana, Pilar Bernabe, ha espresso tramite un post X la propria incredulità per il delitto avvenuto a sud di Alicante. "Tutto il mio affetto va alla famiglia che piange una bambina così piccola e agli amici dei suoi parenti".

La piccola, almeno secondo le prime indiscrezioni fornite dalle indagini, sarebbe stata uccisa nella notte dal padre, un uomo di circa 40 anni. Gli agenti della Guardia Civil si sono recati a casa dell'uomo alle prime luci dell'alba e qui hanno trovato anche il suo cadavere.

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Stando alle prime notizie disponibili, l'uomo avrebbe ucciso la figlia di 3 anni per colpire principalmente la madre, con la quale aveva avuto una relazione recentemente giunta al termine. Per vendicarsi, ha portato la figlioletta in vacanza come da accordi per poi ucciderla nell'abitazione nella quale soggiornavano. Dopo aver assassinato la piccola, si è tolto la vita.

Le autorità non hanno chiarito come l'uomo abbia ucciso la bambina: per chiarire la dinamica del delitto, sarà necessario compiere gli esami autoptici sul corpo della minore. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per effettuare tutti i rilievi del caso e permettere alla mamma e ai parenti della piccola vittima di darle degna sepoltura con i funerali di rito.