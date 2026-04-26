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Si getta dal balcone con i tre figli a Catanzaro, estubata bimba di 6 anni sopravvissuta: “Quadro promettente”

È stata estubata la bimba di 6 anni sopravvissuta all’omicidio-suicidio di Catanzaro, dove una mamma 46enne si è gettata dal terzo piano insieme ai tre figli. I fratellini di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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immagine di repertorio
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La bimba di 6 anni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Gaslini in prognosi riservata e coinvolta nella tragedia di Catanzaro, dove una donna 46enne si è lanciata dal terzo piano della palazzina dove viveva insieme ai 3 figli, è stata estubata e non è più sedata. La piccola è l'unica sopravvissuta insieme al papà, il marito della 46enne che si sarebbe accordo del fatto solo dopo essersi svegliato. 

I fratellini della bimba avevano 4 mesi e 4 anni e sono purtroppo morti sul colpo. La piccola, nella notte tra venerdì e sabato, secondo quanto riportato nel bollettino emesso dalla direzione del Pediatrico Gaslini, è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi la minore non è più sedata. Il quadro neurologico, secondo i medici, è al momento promettente. Il trasferimento è stato gestito in regime di continuità assistenziale: un'equipe del Gaslini composta da un medico e un'infermiera della Terapia Intensiva ha raggiunto Catanzaro e preso in carico la minore sul posto, dopo aver collaborato con i colleghi calabresi alla gestione del caso.

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