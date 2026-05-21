Bimba di 2 anni muore chiusa in auto per 6 ore in Spagna: il padre al telefono ha dimenticato di portarla all’asilo

L’uomo avrebbe ricevuto una telefonata in auto che lo avrebbe spinto ad andare subito al lavoro. Ad accorgersi di quanto accaduto, quasi sei ore dopo, è stata la madre della piccola che era andata a prenderla all’asilo scoprendo che non vi era mai arrivata. Si è tentato a lungo di rianimare la bambina ma purtroppo senza esito.

Una bambina spagnola di 2 anni è morta tragicamente nell'auto del padre dopo essere stata dimenticata per diverse ore nella vettura parcheggiata. La tragedia si è consumata Mercoledì mattina nel comune galiziano di Brión dove ad accorgersi di quanto accaduto è stata la madre della piccola che era andata a prenderla all'asilo scoprendo che non vi era mai arrivata. L'incidente è avvenuto in una giornata con temperature elevate che hanno contribuito alla disidratazione della minore trovata in arresto cardiaco nel pomeriggio del 20 maggio.

Secondo quanto ricostruito finora, nella mattinata il padre avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo come tutti i giorni ma nel tragitto è accaduto qualcosa che ha portato alla tragedia. Dopo aver accompagnato a scuola il figlio più grande, il papà si sarebbe diretto verso l'asilo nido ma durante il tragitto avrebbe ricevuto una telefonata che lo avrebbe spinto a saltare completamente la fermata in cui avrebbe dovuto lasciare la piccola.

L'uomo è andato direttamente sul luogo di lavoro dove ha parcheggiato l'auto senza accorgersi che sul sediolino posteriore vi era ancora la figlioletta di appena due anni. Per ore ha continuato a lavorare pensando di averla accompagnata all'asilo è solo quando la moglie è andata a prendere la piccola, nel pomeriggio, si è scoperto quanto era accaduto.

All'asilo hanno spiegato alla donna che la piccola non era mai arrivata e da quel momento si è fatta larga la tragica ipotesi che pochi minuti dopo è stata confermata. Quando la bimba è stata liberata dall'auto, intorno alle 15:30 del pomeriggio, erano trascorse ormai più di sei ore ed era in arresto cardiaco. Trasportata dagli stessi genitori in un vicino Centro Medico, si è tentato a lungo di rianimarla ma purtroppo senza esito. Sul posto è intervenute anche un'ambulanza specializzata per la rianimazione ma ogni tentativo di salvare la piccola si è rivelato umano.

Sulla tragedia Indaga la guardia Civil con il coordinamento della procura che ha disposto l'autopsia sul corpicino. Il terribile incidente ha sconvolto la comunità locale di Brión dove il consiglio comunale ha proclamato due giorni di lutto per la morte della piccola.

In un post, l'amministrazione locale invita tutti i residenti a osservare un minuto di silenzio a mezzogiorno di venerdì in Plaza del Concello. "Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e il nostro pieno sostegno alla famiglia della bambina che ha perso la vita ieri a Brión, così come a tutti i suoi amici, e offriamo loro tutte le risorse comunali di cui potrebbero aver bisogno in questo momento difficile. Possa riposare in pace", conclude il comunicato.