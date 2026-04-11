New York, uomo colpisce col machete tre persone alla stazione Grand Central: ucciso dalla polizia

I feriti hanno 85, 70 e 65 anni; tutti e tre verserebbero in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Un uomo armato di machete ha seminato il panico ferendo tre persone a New York, prima di essere ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia.

Il fatto è avvenuto oggi alla stazione Grand Central della Grande Mela alle 9:50 del mattino locali (le 15:50 in Italia). Secondo quanto riportato dai media USA, i feriti hanno 85, 70 e 65 anni; tutti e tre verserebbero in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Un testimone ha raccontato che almeno una persona è stata colpita con un'arma da taglio di grandi dimensioni, apparentemente un machete. La polizia della metropoli ha chiesto su X di "evitare le vicinanze della stazione Grand Central", avvertendo della possibilità di ritardi e traffico intenso nell'area circostante.

Nota per la sua architettura in stile Beaux-Arts, la stazione è anche una delle attrazioni turistiche più visitate al mondo, con una media di 750mila viaggiatori e visitatori al giorno.