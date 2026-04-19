Iran, la guerra in diretta: Teheran conferma la chiusura di Hormuz: “Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 19 aprile, in tempo reale. I Pasdaran confermano che lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Trump: "Vogliono ricattarci". Attesa per i nuovi colloqui a Islamabad, anche se Teheran annuncia: "Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano", ha detto il leader iraniano Ghalibaf. Tregua violata in Libano: un soldato Unifil francese è morto e 3 sono stati feriti in attacco attribuito a Hezbollah, che nega
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Msc Euribia ha attraversato Hormuz, ora in viaggio per Nord Europa
La nave Msc Euribia di Msc Crociere ha lasciato lo Stretto di Hormuz dopo un blocco durato quaranta giorni. A bordo non ci sono passeggeri e l'equipaggio è ridotto al minimo indispensabile. La compagnia ha comunicato in una nota che la nave “ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa”, aggiungendo che “il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti”. La nave è dunque in rotta “per riprendere la sua stagione nel Nord Europa.
Media: "La portaerei Usa Ford è tornata nelle acque del Medio Oriente"
La più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald R. Ford, è rientrata nelle acque del Medio Oriente e dopo aver passato il canale di Suez si trova ora nel Mar Rosso. La notizia è riportata da diversi media internazionali. La Ford sta tornando nel Mar Rosso dopo oltre un mese trascorso nel Mediterraneo a seguito di un grave incendio in una lavanderia che ha costretto la nave a rientrare in porto per riparazioni. Questa settimana la portaerei ha anche battuto il record per la più lunga permanenza in missione di una portaerei dalla guerra del Vietnam. L'arrivo della Ford la rende la seconda portaerei nella regione, oltre alla USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Secondo un funzionario della difesa, anche la Uss George H. W. Bush si sta dirigendo verso la regione e attualmente si trova al largo delle coste del Sudafrica.
Guardiani rivoluzione confermano chiusura totale Hormuz, tensioni con Araghchi
L'Iran ha confermato la chiusura totale dello Stretto di Hormuz, irrigidendo ulteriormente la posizione militare nel Golfo e aprendo al contempo una frattura interna tra apparato militare e diplomazia. La decisione è stata annunciata dalla Marina dei Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, che ha esteso il blocco anche al corridoio precedentemente designato per il transito controllato delle navi. Secondo quanto riferito dai media statali iraniani, lo stretto resterà chiuso "fino alla revoca completa del blocco navale statunitense" contro porti e navi iraniane, misura che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco.
Teheran: "Da Ue retorica ipocrita sul diritto internazionale"
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha criticato le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, la quale ha affermato che, in base al diritto internazionale, il transito attraverso le principali vie navigabili deve rimanere aperto e gratuito.
"Basta con questa retorica. La cronica incapacità dell'Europa di far rispettare le norme del diritto internazionale ha trasformato la sua retorica sul ‘diritto internazionale' in una palese dimostrazione di ipocrisia", ha dichiarato Baghaei sabato sera al programma X. "Di quale ‘diritto internazionale' state parlando? Di quello che permette all'Ue di essere soddisfatta dell'aggressione israelo-americana contro l'Iran e di ignorare i crimini commessi contro l'Iran?", ha sottolineato, aggiungendo: "Dopo l'aggressione degli Stati Uniti contro l'Iran dalle loro basi e installazioni militari situate intorno allo Stretto di Hormuz, il passaggio incondizionato attraverso lo Stretto di Hormuz non è più un problema, e gli Stati Uniti sono indubbiamente responsabili di questa situazione"
Trump: "Israele è un grande alleato, a differenza di altri"
"Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che lo Stato ebraico combatte duramente e sa "come vincere".
Iran: "Progressi nei colloqui con USA ma l'accordo è ancora lontano"
I colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti hanno "fatto progressi" ma un accordo definitivo è "ancora lontano", ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. "Siamo ancora lontani dalla conclusione delle discussioni", ha detto Ghalibaf in un'intervista alla televisione di Teheran "Abbiamo fatto progressi nei negoziati, ma rimangono molte divergenze e alcuni punti fondamentali sono ancora irrisolti", ha aggiunto il leader iraniano.
Durante l'incontro dell'11 e 12 aprile di Islamabad (il più alto di livello tra i due paesi dalla Rivoluzione iraniana del 1979) "abbiamo sottolineato che non abbiamo assolutamente fiducia negli Stati Uniti", ha affermato Ghalibaf. "Gli USA devono prendere la decisione di guadagnarsi la fiducia del popolo iraniano", ha continuato il leader di Teheran aggiungendo: "Devono abbandonare l'unilateralismo e lo spirito di imposizione nel loro approccio al dialogo". Ghalibaf ha quindi sottolineato che l'Iran ha accettato il cessate il fuoco di due settimane entrato in vigore l'8 aprile solo perché gli Stati Uniti lo avevano richiesto. "Eravamo vittoriosi sul campo, il nemico non aveva raggiunto nessuno dei suoi obiettivi e l'Iran controllava anche lo Stretto di Hormuz", ha detto. "Se abbiamo accettato il cessate il fuoco è stato perché loro avevano accettato le nostre richieste".
Kamala Harris: "Trump trascinato in guerra da Netanyahu"
L'ex vicepresidente Usa Kamala Harris ha affermato che Donald Trump è stato "trascinato" in guerra con l'Iran dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "È entrato in guerra, è stato trascinato in guerra da Netanyahu, sia chiaro: è entrato in una guerra che il popolo americano non vuole, mettendo a rischio i militari americani", ha detto, intervenendo a un evento di raccolta fondi a Detroit.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 19 aprile
Attesa per il nuovo round di colloqui tra USA e Israele che dovrebbe svolgersi sempre in Pakistan, a Islamabad. Ma secondo il leader iraniano Ghalibaf "un accordo è ancora lontano". I Pasdaran hanno confermato che lo Stretto di Hormuz è stato chiuso. Ira di Trump: "Non possono ricattarci". Tregua violata in Libano: un soldato Unifil francese è morto e 3 sono stati feriti in attacco attribuito a Hezbollah, che nega