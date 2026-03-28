Attualità
video suggerito
video suggerito

Torino, “Mamma dorme da un po’”: torna a casa e trova la moglie morta vegliata dai figli di 5 e 7 anni

Dramma a Torino, dove una donna di 27 anni è stata trovata morta in casa mentre i figli di 5 e 7 anni la vegliavano. A lanciare l’allarme il marito, che non era nell’abitazione: accertamenti in corso.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dramma a Torino, dove una donna di origine nigeriana è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Masserano, nei pressi della Basilica di Maria Ausiliatrice, vegliata dai suoi figli di 5 e 7 anni. A lanciare l'allarme è stato il marito della 27enne e papà dei due bimbi, il quale è rientrato in casa preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.

Raggiunti al telefono i figli, quest'ultimi avevano riferito che la mamma dormiva da tempo ma era fredda. L'uomo è così rientrato immediatamente e ha trovato la donna senza vita in camera da letto.

Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero, che purtroppo non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della 27enne, e la polizia. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una morte naturale, ma si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali, importanti anche per capire le tempistiche di quanto successo: la giovane potrebbe essere morta anche molte ore prima dell'allarme. Sul posto sono arrivati anche i psicologi a supporto dei piccoli.

Leggi anche
Idf spara contro un’auto in Cisgiordania, uccisa famiglia palestinese: morti padre, madre e figli di 5 e 7 anni

In aggiornamento. 

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
USA: "Dispiegati 3.500 Marines e forze anfibie", Houthi attaccano Israele
“In Iran fallimento strategico di Trump, è costretto ad assestare un colpo decisivo”: l’analisi di Marelli
"Mamma, tu sei la mia vita". La storia di Narjis, 6 anni, uccisa dalle bombe israeliane in Libano
La Iata avverte: l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei “è inevitabile”
Il generale Shirreff: "Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori"
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views