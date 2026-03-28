Torino, “Mamma dorme da un po’”: torna a casa e trova la moglie morta vegliata dai figli di 5 e 7 anni

Dramma a Torino, dove una donna di 27 anni è stata trovata morta in casa mentre i figli di 5 e 7 anni la vegliavano. A lanciare l’allarme il marito, che non era nell’abitazione: accertamenti in corso.

Dramma a Torino, dove una donna di origine nigeriana è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Masserano, nei pressi della Basilica di Maria Ausiliatrice, vegliata dai suoi figli di 5 e 7 anni. A lanciare l'allarme è stato il marito della 27enne e papà dei due bimbi, il quale è rientrato in casa preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.

Raggiunti al telefono i figli, quest'ultimi avevano riferito che la mamma dormiva da tempo ma era fredda. L'uomo è così rientrato immediatamente e ha trovato la donna senza vita in camera da letto.

Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero, che purtroppo non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della 27enne, e la polizia. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una morte naturale, ma si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali, importanti anche per capire le tempistiche di quanto successo: la giovane potrebbe essere morta anche molte ore prima dell'allarme. Sul posto sono arrivati anche i psicologi a supporto dei piccoli.

In aggiornamento.