Uomo morto in casa da giorni, vegliato dalla moglie in avanzano stato di decomposizione a Cefalù: disposta autopsia

Il decesso probabilmente risale a giorni fa ma in tutto questo tempo nessuno si era accorto di nulla. Accanto al cadavere rinvenuta anche la moglie che era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale.

Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Cefalù, nella città metropolitana di Palermo, dove all’interno della propria abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano uomo in avanzato stato di decomposizione che veniva vegliato dalla moglie, una coetanea trovata in stato confusionale. La vittima è il 71enne Giuseppe Longo sulla cui salma sarà effettuata l’autopsia.

Il decesso probabilmente risale a giorni fa ma in tutto questo tempo nessuno si era accorto di nulla fino alla tragica scoperta da parte dei vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri è scattato a seguito della segnalazione di alcuni vicini di casa della vittima allarmati dal fatto che i due coniugi non si vedevano da giorni, non rispondevano al campanello e risultavano irrintracciabili.

Sul posto, in via Spinuzza, vicoletto del centro storico di Cefalù, pompieri e forze dell’ordine hanno forzato l’ingresso entrando in casa e trovandosi davanti a una scena terribile. Il 71enne giaceva in avanzato stato di composizione mentre la moglie era in stato di shock. Del fatto è stata subito informata la Procura di Termini Imerese e il pm di turno ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia sul corpo. Solo l’esame post mortem potrà dire a quanti giorni fa risale il decesso e la causa della morte dell’uomo.

Intanto la moglie invece è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta per precauzione all'ospedale Giglio per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Intanto i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno avviato le indagini per ricostruire i giorni immediatamente precedenti alla scoperta del corpo ascoltando le testimonianze di vicini e conoscenti della coppia.