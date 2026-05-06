Parto in casa nella notte a Torino, mamma dà alla luce la sua bimba con l’aiuto del 118

Una bimba è nata in casa a Torino nella notte con l’aiuto del 118. Il parto improvviso è stato seguito dai sanitari arrivati rapidamente sul posto. Mamma e neonata stanno bene, sono state portate all’ospedale Martini per gli accertamenti del caso.

Aveva fretta di nascere ed è venuta alla luce in casa nella notte. Protagonista di questa storia è una bimba nata a Torino con l'aiuto della Centrale Operativa del 118 di Azienda Zero e del personale di un'ambulanza sopraggiunta presso un'abitazione in corso Toscana, nel quartiere Lucento.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, alle 3.50 della notte in centrale è arrivata la chiamata del marito di una donna di 41 anni, già mamma di altri tre figli. L'uomo ha spiegato agli operatori che alla moglie si sono rotte le acque.

L'infermiere è rimasto al telefono con lui qualche minuto per dargli le prime indicazioni e nel mentre la Centrale ha inviato un'ambulanza a casa della coppia. La situazione si è evoluta rapidamente e, quando il personale sanitario è arrivato a casa, la 41enne era ormai sul punto di partorire e non è stato possibile trasportarla in ospedale.

I sanitari l'hanno dunque assistita in casa. A quanto si apprende, la vicenda si è conclusa positivamente, mamma e bambina stanno bene. Sono state successivamente trasportate all'ospedale Martini per tutti i controlli del caso.

In casi simili, quando il parto è imminente e non c’è il tempo di arrivare in ospedale, la priorità è ovviamente quella di chiamare subito i soccorsi, telefonando al numero unico di emergenza 112, e seguire le indicazioni dell’operatore.

Bisogna tuttavia precisare che anche se il parto si conclude positivamente, madre e neonato devono essere comunque valutati in ospedale il prima possibile.

Episodi come questo non sono così rari. Pochi mesi fa, infatti, nel febbraio 2026 una donna al nono mese ha avuto le doglie e ha partorito in casa a Giugliano in Campania. Anche in questo caso è stata soccorsa dal 118 e trasporta con la neonata in ospedale per l'assistenza.

Lo scorso agosto, invece, una 34enne di Tollegno, nel Biellese, ha sentito le contrazioni che le hanno annunciato l’inizio del travaglio e ha capito di non avere abbastanza tempo per raggiungere l’ospedale e far nascere il suo bimbo. Così ha partorito in casa, assistita telefonicamente da un operatore del 118.