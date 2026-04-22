Si getta dal balcone con i figli a Catanzaro, il papà era presente in casa. Il sindaco: “Stavano per sposarsi”

La coppia si stava per sposare e non c’erano segnalazioni ai servizi sociali sulla donna che nella notte ha preso i suoi tre figli e con loro si è gettata dal balcone di casa. Lei con due di loro sono morti sul colpo, la bimba di 6 anni è in rianimazione. Il sindaco a Fanpage.it ha spiegato che verrà proclamato il lutto cittadino.

Immagine di repertorio.

"Non avevamo segnalazioni ai servizi sociali, sembrava una famiglia serena. Proclameremo il lutto cittadino. Si spera che la piccola, che è in rianimazione, riesca a sopravvivere". A Fanpage.it il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita commenta la tragedia avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì in via Zanotti Bianco nella sua città: una donna si è lanciata dal balcone con i suoi tre figli. La donna e due piccoli, ovvero un bambino di quattro anni e un neonato di appena quattro mesi, sono morti sul colpo. La bambina di 6 anni è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dove si trova nel reparto di rianimazione. Stando alle fonti di Fanpage.it, in famiglia non c'erano problemi tanto che i genitori dei tre figli si sarebbero a breve sposati. L'uomo era a casa quando è avvenuta la tragedia, era in camera e non si è accorto di quello che stava accadendo. Si trova sotto shock.

Il sindaco ha poi aggiunto: "Lei da quello che ho appreso frequentava assiduamente la parrocchia di via De Filippis che è una delle parrocchie più vive, vitali, dove ci sono molte attività. Quindi non stiamo parlando né di un quartiere degradato né di una situazione di disagio conosciuta, ma forse di quel disagio invisibile che attraversa le nostre città".

A intervenire subito sono stati i soccorsi del 118 e la polizia con la pm di turno Graziella Viscomi che ha aperto un fascicolo e sta coordinando le indagini per ricostruire la dinamica. Ma per tre di loro purtroppo nulla è stato possibile: i tre corpi sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Germaneto dove verrà eseguita l'autopsia. Intanto si stanno facendo accertamenti per capire le cause di un simile gesto.

Fiorita ha poi concluso: "Disporremo sicuramente il lutto cittadino, non sappiamo ancora quando si terranno i funerali perché prima verrà eseguita l'autopsia. Adesso l'unica cosa che possiamo fare è sperare per la piccola in ospedale".