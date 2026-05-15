Sonia Bottacchiari ritrovata con i 2 figli, il padre ricoverato per un malore: “Ha percorso 10mila km per trovarli”

È stato ricoverato per un malore il papà dei due ragazzi di 14 e 16 anni scomparsi (e ora ritrovati) insieme alla mamma, Sonia Bottacchiari, il 20 aprile. L’uomo ha rinnovato l’appello per chiedere all’ex moglie e ai due figli di rientrare a casa.

È stato dimesso dall'ospedale di Piacenza poco dopo il ricovero avvenuto in seguito a un malore dovuto alla stanchezza derivata dai chilometri percorsi per cercare i figli. I due ragazzi, di 14 e 16 anni, sono scomparsi con la mamma, Sonia Bottacchiari, ormai il 20 aprile. I tre, insieme ai loro cani, sono stati rintracciati in buone condizioni di salute in una località che la 49enne non ha voluto rendere nota, scegliendo di non dire nulla neppure all'ex marito e padre dei suoi figli.

La donna ha minacciato di far perdere di nuovo le proprie tracce qualora la località nella quale si trova divenisse di dominio pubblico. Per questo, l'ex marito dal quale ha divorziato ormai 12 anni fa, non ha idea di dove si trovino i due adolescenti. Pur sapendo che entrambi stanno bene, vorrebbe rivederli per riabbracciarli e sincerarsi personalmente delle loro condizioni di salute.

L'uomo è attualmente assistito dall'avvocata Federica Obizzi, che lo ha seguito anche durante tutto il periodo delle ricerche. "È stato ricoverato dopo un malore arrivato dopo aver percorso quasi 10 chilometri per ritrovare i figli. Ha fattivamente cercato i ragazzi ovunque e questo ha portato a uno scompenso delle condizioni di salute. Ora che è stato dimesso, rinnova l'appello all'ex moglie e ai figli di rientrare con serenità, non avendo nulla da rimproverargli".

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La donna, insieme ai due figli e ai 4 cani di famiglia, è scomparsa per oltre 3 settimane dopo aver detto all'ex marito di voler portare i due ragazzi in campeggio. Avevano molto preoccupato le lettere trovate in casa del nonno dei due minori, nonché papà della 49enne scomparsa. Il 13 maggio, poi, c'è stato il ritrovamento della famiglia e la conseguente scoperta della volontà della donna di non rendere noto il luogo in cui si trova insieme ai due adolescenti.

La Procura sta indagando sui fatti e quella per i minori di Bologna dovrà approfondire gli aspetti che hanno spinto la 49enne a fuggire, sottraendo di fatto i figli al padre con il quale vi era l'affido congiunto.