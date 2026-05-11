Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, indagine su sottrazione di minore. Un escursionista: “Visti insieme ai cani”

Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni, risultano scomparsi da più di 3 settimane in Friuli Venezia Giulia. La loro auto è stata ritrovata a Tracento, in un parcheggio. La Procura già indaga per sottrazione di minore ma valuta un cambio in sequestro di persona per ampliare gli accertamenti. Un escursionista ha riferito di aver visto i 3 in Friuli.

Sonia Bottacchiari e i due figli adolescenti

Si continua a indagare sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i due figli di 14 e 16 anni. Dei tre non si hanno notizie da più di 3 settimane dopo che la donna aveva riferito all'ex marito, Yuri Groppi, di voler portare i due figli in campeggio per una settimana. L'iniziale pista di un allontanamento volontario si è trasformata in un'indagine per sottrazione di minori. Indaga la Procura di Piacenza, dopo che è stata ritrovata la Chervolet Captiva in un parcheggio di Tracento, in provincia di Udine. Si valuta di modificare ulteriormente il capo di imputazione in sequestro di persona per allargare le modalità di indagine.

Nelle scorse ore, come apprende Fanpage.it, i tre sono stati avvistati in Friuli Venezia Giulia. Con loro sarebbero stati visti anche i 4 cani di taglia media della famiglia. A dirlo è un escursionista che alle autorità ha riferito di averli visti nella zona in cui i tre avrebbero dovuto fare un campeggio e i vigili del fuoco, insieme alla Protezione Civile, stanno perlustrando l'area dopo aver ottenuto le coordinate.

La seconda pista accreditata è quella relativa a una fuga in Slovenia, con decine di uomini e donne che cercano lungo il confine. Poche ore prima di partire con i figli e con i 4 cani, Bottacchiari si è licenziata e si è fatta consegnare la liquidazione. A Fanpage.it, Yuri Groppi ha riferito di temere che i figli, insieme all'ex moglie, siano saliti sull'auto di qualcun altro facendo poi perdere le loro tracce.

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Il cellulare di mamma e figli risulta irraggiungibile, l'ultima volta che è arrivato un segnale dai dispositivi elettronici risale alla notte tra il 21 e il 22 aprile, intorno alle 4 del mattino. Segue le ricerche e i familiari dei mamma e figli scomparsi, l'Associazione Penelope Fvg. La presidente dell'associazione, Federica Obizzi, ha lanciato anche un appello insieme alla nonna paterna dei ragazzi. Chi li incontra può segnalarlo alle forze dell'ordine tramite il numero 112 o contattare Yuri Groppi, padre dei due adolescenti, al numero 3384884194.