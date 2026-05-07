Mamma e figli scomparsi a Piacenza, lei si era appena licenziata: avvistamenti anche negli ultimi giorni

Prima di mettersi in viaggio coi figli di 14 e 16 anni, Sonia Bottacchiari si era licenziata chiedendo tutte le spettanze al datore. Un elemento che conferma l’ipotesi di un allontanamento volontario i cui motivi però restano ignoti. Le forze dell’ordine sono al lavoro su numerose segnalazioni, alcune arrivate solo pochi giorni fa.

Sonia Bottacchiari e i due figli adolescenti

Sonia Bottacchiari si era appena licenziata e aveva chiesto tutte le sue spettanze al datore di lavoro prima di intraprendere il viaggio coi suoi due figli adolescenti e i quattro cani di famiglia. Il nuovo e inquietante particolare emerge dalle indagini sulla scomparsa della quarantanovenne e dei minore di 14 e 16 anni, partiti da Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, il 20 aprile scorso e ora irraggiungibili. La circostanza confermata all'ANSA da fonti investigative, potrebbe avvalorare la pista dell'allontanamento volontario, avanzata anche dall'ex marito della donna e padre dei due adolescenti.

Come spiega lo stesso genitore, l'ultimo contatto via telefono risale al 21 aprile scorso quando uno dei figli lo ha chiamato spiegandogli di trovarsi a Tracento, in provincia di Udine, dove la donna, appassionata di arrampicata e campeggi li aveva portati per trascorrere una breve vacanza insieme. Da quel momento però di loro si è persa ogni traccia visto che l'auto su cui viaggiavano, una Chervolet Captiva, è stata rinvenuta proprio a Tarcento ma senza nessun effetto personale all'interno. La vettura era regolarmente parcheggiata ma nessuno in zona li attendeva né erano state prenotate strutture ricettive a loro nome.

Anche l'ultima cella telefonica agganciata dai loro cellulari si colloca in zona, che dista 25 chilometri dal valico di frontiera. Anche per questo l'ipotesi prevalente è che siano saliti su un'altra vettura che li attendeva o che qualcuno comunque gli abbia dato un passaggio per portarli oltre confine, in Slovenia, Paese nel quale la donna pare volesse già andare, come avrebbe detto ai figli nell'estate scorsa. Come ha spiegato a Fanpage.it il genitore che li sta cercando, Yuri Groppi, i ragazzi non avevano documenti per l'espatrio ma comunque viaggiando in auto potrebbero non essere stati fermati né identificati.

Intanto i carabinieri stanno verificando le numerose segnalazioni di persone che avrebbero visto sia la donna sia i figli che i cani in Friuli Venezia Giulia. Oltre alle segnalazioni che la indicavano a Tarcento, la famiglia sarebbe stata avvistata nelle scorse settimane anche tra le province di Gorizia e Trieste. Elemento quest'ultimo che confermerebbe l'ipotesi di un espatrio. Le ricerche dunque proseguono e intanto sono state mobilitate anche le autorità slovene.

Un elemento positivo arriva dai presunti avvistamenti che, secondo quanto apprende l'Ansa, sarebbero proseguiti anche negli ultimissimi giorni. Qualcuno infatti ha segnalato alle forze dell'ordine madre e figli anche nei primi giorni di maggio. Resta il mistero di un allontanamento finora inspiegabile. “Io e Sonia non stiamo più insieme da 12 anni ma i nostri rapporti sono sempre stati ottimi, soprattutto per il benessere dei ragazzi” ha spiegato Groppi a Fanpage.it, aggiungendo "Vorrei dire loro di farsi trovare, almeno di comunicare con me".