Alessandro Venturelli scomparso, l’inchiesta è stata archiviata. La mamma: “È vergognoso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alessandro Venturelli scomparso a Sassuolo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata archiviata l'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo il 5 dicembre 2020 quando aveva 21 anni. È quanto è stato deciso dal Gip del Tribunale di Modena, che ha emesso il provvedimento qualificando il caso del ragazzo come un "allontanamento volontario". Era stata la Procura a chiedere la chiusura delle indagini nei mesi scorsi dopo che il giudice Clò aveva concesso una proroga, principalmente per compiere accertamenti anche fuori dall'Italia dopo l'arrivo di diverse segnalazioni dall'Europa.

"Sono molto arrabbiata, oserei direi avvelenata", ha commentato a Fanpage.it Roberta Carassai, mamma di Alessandro, da sempre in prima linea affinché non si smettesse di cercare il figlio. "Credo che quello che è successo sia vergognoso, sia per il mio momento personale, di salute, ma questo è un problema mio, sia perché questa è la dimostrazione che non si capisce che gli scomparsi si cercano, non si archiviano", ha sottolineato, aggiungendo che "Alessandro, come dice la parola stessa, è scomparso. Non è morto. In questo momento non ci sono neanche più segnalazioni. Le ultime sono quelle arrivate dall'Olanda ma pure si sono rivelate un nulla di fatto".

Di Alessandro Venturelli si sono perse le tracce dal dicembre del 2020. "Il giorno che è scomparso – ha ricordato il papà Roberto durante una puntata di Chi l'ha visto? di qualche mese fa – aveva un comportamento strano. Ha provato a scappare e io l'ho ribeccato. Insieme abbiamo raggiunto la macchina quando io mi sono reso conto che la nostra cagnolina era uscita dal cancello di casa. Gli ho detto di aspettarmi ma il tempo di ritornare indietro e lui non c'era". I genitori hanno subito denunciato quanto successo ma – ha detto il papà – "non siamo stati creduti e questo è il risultato che paghiamo tutt’ora. Le autorità devono mettere nero su bianco che le persone scomparse si devono cercare, come se avessero fatto un reato".

Nel corso degli anni sono arrivate varie segnalazioni, che hanno più volte riacceso la speranza nei genitori di trovarlo sano e salvo, sia dall'Italia che dall'estero. Nei mesi scorsi una vasta mobilitazione c'è stata a Torino, città da dove erano arrivate decine di telefonate che indicavano la presenza di un senzatetto che avrebbe potuto essere Alessandro. Ma purtroppo anche in quel caso si rivelò un buco nell'acqua.