Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “In un giorno ho ricevuto 14 mail con minacce e insulti, denuncerò”

La mamma di Alessandro Venturelli, Roberta Carassai, ha parlato a Fanpage.it delle email minatorie ricevute dopo la diretta social di giovedì. “Ho parlato delle ultime segnalazioni e dei problemi di salute che ho avuto, ma non è bastato. Solo domenica ho ricevuto 14 email, denuncerò”.

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"In una sola giornata ho ricevuto 14 email minatorie. Il tutto nonostante la diretta fatta sui miei canali social nella giornata di giovedì per spiegare il periodo di silenzio dovuto a problemi di salute e raccontare delle ricerche di Alessandro. Ho intenzione di rivolgermi alla squadra mobile di Modena". A parlare a Fanpage.it è Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso il 5 dicembre 2020 a Sassuolo. Alle era in un momento di grave fragilità psichica e da allora non ha più dato sue notizie.

Negli anni sono stati diversi gli avvistamenti del 20enne registrati e vagliati da Carassai, che ha fondato l'associazione per le persone scomparse Nostos. Tra le ultime, alcune segnalazioni da Torino che però si sono rivelate false: il giovane senzatetto indicato da alcuni residenti come Alle era in realtà un altro ragazzo, scomparso da casa da 5 mesi e successivamente tornato dai familiari.

Dopo la violenta battuta d'arresto e alcuni problemi di salute, Carassai è tornata a cercare. L'ultima segnalazione raccolta dalla mamma di Venturelli arriva dall'Olanda, ma come spesso accade non è corredata da foto. "Purtroppo non abbiamo novità da Rotterdam e approfondire quella pista è impossibile senza una foto. Durante la diretta di giovedì abbiamo parlato anche di questo, ma ho fatto chiarezza anche su cosa ho vissuto in questi mesi e sui messaggi minatori ricevuti. A quanto pare non è bastato, perché nella sola giornata di domenica ho ricevuto ben 14 email di insulti e minacce", ha ricordato Carassai.

La mamma del 20enne scomparso ha sottolineato a Fanpage.it di essere in contatto con la Squadra mobile di Modena per sporgere denuncia. "Ho raggiunto il punto di rottura della mia psiche – ha ammesso Carassai -. Le cose successe in questi mesi mi hanno molto provata, poi questi messaggi non aiutano per niente. Anche la segnalazione arrivata da Rotterdam mi ha impensierito, perché ringrazio sempre tutte le persone che cercano Alle con me, ma senza una foto è davvero difficile andare avanti. Io non riesco a lasciar perdere e cerco sempre di andare a fondo, facendomi del male da sola".

L'appello è sempre lo stesso: Carassai chiede a tutti coloro che pensano di avere informazioni utili su Alessandro o che pensano di averlo visto, di fermarlo o di scattare una foto da allegare alla segnalazione per permettere alle forze dell'ordine di continuare con le ricerche.

Al momento della scomparsa, Alle aveva 20 anni. Tra i segni particolari che potrebbero essere rimasti immutati in questi anni, ci sono i tatuaggi che aveva sulle braccia (di cui uno raffigurante una data stilizzata). Venturelli ha i lobi forati ed è alto 1.70 m. Ha capelli castani e occhi castani.