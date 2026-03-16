Alessandro Venturelli scomparso, nuova segnalazione dall’Olanda: “Avvistato a Rotterdam come senzatetto”

Dall’Olanda, più precisamente da Rotterdam, è arrivata una nuova segnalazione su Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso a Sassuolo nel dicembre del 2020. Secondo un testimone, Alle vivrebbe come senzatetto nei pressi della stazione. A confermare la notizia a Fanpage.it è la mamma di Venturelli, Roberta Carassai.

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Continuano le ricerche di Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo il 5 dicembre del 2020. Del giovane, che nei giorni dell'allontanamento si trovava in un momento di grande fragilità psicologica, non si sono più avute notizie, anche se sono state tantissime negli anni le segnalazioni ricevute dalla madre, Roberta Carassai, e dall'associazione Nostos da lei fondata per la ricerca di persone scomparse.

La famiglia del giovane viene da un intenso capitolo di ricerche avvenute a Torino, dove un ragazzo senzatetto aveva detto di chiamarsi Alessandro. Il suo aspetto e le numerose segnalazioni in città avevano spinto Carassai a recarsi a Torino per verificare di persona. La segnalazione, però, ha riportato a casa un altro ragazzo, anch'egli scomparso: il giovane senzatetto che i residenti avevano scambiato per Venturelli era in realtà scomparso nel giugno del 2025 e ha potuto riabbracciare i familiari per poi tornare alla sua vita.

Dopo la conclusione del capitolo torinese, i familiari del 20enne hanno ripreso le loro ricerche. La scorsa settimana, spiega a Fanpage.it Carassai, è arrivata una segnalazione dall'Olanda. Secondo una persona, che non ha voluto confermare il suo racconto alle forze dell'ordine, Alessandro vivrebbe come senzatetto a Rotterdam. Stando a quanto scrive il testimone, un giovane molto simile a Venturelli sarebbe stato avvistato alla stazione. Con sé aveva uno zaino rosso.

"Non ci sono foto però di questo avvistamento – ha spiegato Carassai – e questo rende le cose molto più difficili. Il fatto che questa persona non abbia voluto parlare con le forze dell’ordine rende, a quanto pare, impossibile un intervento delle autorità sul territorio. Ad abbattermi è la consapevolezza che purtroppo siamo soli nelle nostre ricerche: le autorità sembrano essere sorde alle nostre segnalazioni, ci dicono che senza foto e informazioni di contesto più precise, non possono fare niente".

Roberta Carassai è convinta che il figlio sia da qualche parte, probabilmente in uno stato di estrema fragilità psichica. "Alle ha portato con sé tutto quando è andato via, aveva fatto ricerche sull'Olanda e razionalmente penso che possa essere lì. Nonostante questo, non escludo alcuna ipotesi, purché supportata da prove".

Durante l'intervista telefonica, la madre di Venturelli ha lanciato un appello a chiunque abbia informazioni. Qualsiasi avvistamento acquisisce maggiore rilevanza se corredato da foto. Chiunque abbia notizie utili alle ricerche può contattare l'associazione Nostos o Roberta Carassai tramite i canali social.

Al momento della scomparsa, Alessandro aveva 20 anni. Tra i segni particolari che potrebbero essere rimasti immutati in questi anni, ci sono i tatuaggi che aveva sulle braccia (di cui uno raffigurante una data stilizzata). Alle ha i lobi forati ed è alto 1.70 m. Ha capelli castani e occhi castani.