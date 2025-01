Scomparsa Alessandro Venturelli, l’appello della mamma: “Ti aspetto figlio mio, non provo rabbia” La Procura di Modena ha presentato una nuova richiesta di archiviazione per il caso relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, il 21enne sparito da Sassuolo nel 2020. La mamma Roberta Carassai a Fanpage.it: “Finché il cerchio non è chiuso non si può archiviare”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Simona Berterame

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alessandro Venturelli scomparso a Sassuolo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ti aspetto, io e tuo padre non proviamo rabbia ma abbiamo solo ancora la speranza di riabbracciarti". Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, lancia un accorato appello rivolgendosi al figlio scomparso nel nulla oltre quattro anni fa. "Non vogliamo accusarlo di nulla ma solo rivederlo dopo tutto questo tempo" continua la donna con voce rotta dal pianto. Il figlio è scomparso il 5 dicembre 2020 uscendo dalla sua casa a Sassuolo. Il ragazzo, all'epoca 21enne, stava passando un momento difficile e di forte malessere infatti i genitori si sono recati subito a presentare una denuncia di scomparsa.

"Si è perso tempo prezioso però – afferma Roberta a Fanpage.it – perché all'inizio si è aperto un fascicolo per allontanamento volontario. Le prime ore dopo la scomparsa di una persona sono fondamentali e noi le abbiamo perse". Nel frattempo in questi oltre quattro anni sono tantissime le segnalazioni arrivate ai genitori di Alessandro e molte sono andate a verificarle di persona, anche all'estero. Recentemente la mamma si è recata per ben due volte in Romania ma anche lì nessuna traccia di Alessandro. "Stiamo cercando nostro figlio da soli, con le nostre forze e le nostre spese ma non ce la facciamo più".

La richiesta di archiviazione

La Procura di Modena ha recentemente presentato una nuova richiesta di archiviazione. Poco più di due mesi dalla decisione il Gip aveva respinto la precedente richiesta di archiviazione lasciando di fatto aperto il fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona. Ora la Procura torna a chiedere di chiudere definitivamente il procedimento. La famiglia di Alessandro chiede invece di continuare ad indagare e cercare il ragazzo. "Per archiviare qualcosa bisogna chiudere un cerchio finché il cerchio non è chiuso non si può archiviare" conclude la madre di Alessandro.