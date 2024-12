video suggerito

Scomparsa Alessandro Venturelli, chiesta nuova archiviazione. Il dolore della mamma: “Non ci arrendiamo” Nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena per il caso relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito ormai 5 anni fa da Sassuolo. Delusione della mamma Roberta Carassai dopo le ultime segnalazioni dalla Romania: “Non intendiamo arrenderci”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alessandro Venturelli scomparso a Sassuolo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena per il caso relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo ormai cinque anni fa e di cui non si hanno più notizie. Era il 5 dicembre 2020 quando del ragazzo, all'epoca 21enne, si persero le tracce.

La notizia arriva a poco più di due mesi dalla decisione del gip di respingere la precedente richiesta di archiviazione dell'indagine lasciando di fatto aperto il fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona.

A perorare la causa di ulteriori indagini è ancora una volta la madre di Venturelli, Roberta Carassai che oggi, attraverso il Resto del Carlino, parla rivolgendosi alla mamma di Daniela Ruggi, 31enne sparita a Montefiorino, sempre nel Modenese, sulla cui scomparsa la magistratura indaga sempre per sequestro di persona: "I figli non si archiviano – ha detto Carassai – sono come può sentirsi la mamma di Daniela Ruggi in questo momento. Se mi vuole contattare, io avrei tanto piacere a parlare con lei, per fare squadra", aggiungendo che "presenteremo nuova opposizione perché non intendiamo arrenderci e accettare una archiviazione quando non abbiamo ricevuto mezza risposta".

Carassai negli ultimi mesi si era recata più volte in Romania, da dove erano arrivate segnalazioni su possibili avvistamenti di Alessandro. "Secondo la procura nulla sarebbe emerso dagli accertamenti svolti in Romania – ha continuato la donna – ma io mi chiedo, oggi, quali siano questi accertamenti. Mi sono sempre recata io sul posto, l’ho cercato io mio figlio e le segnalazioni le ho raccolte io senza mai chiedere niente a nessuno. Almeno sei, sette persone hanno dichiarato con assoluta convinzione di aver incontrato mio figlio in Romania".