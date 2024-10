Scomparsa Alessandro Venturelli, la mamma: “Il cerchio non è ancora chiuso, pista della Romania è concreta”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Siamo contenti della decisione di non archiviare le indagini sulla scomparsa di mio figlio. Per archiviare qualcosa si deve chiudere un cerchio che purtroppo non è ancora chiuso". A parlare a Fanpage.it è Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo ormai quasi quattro anni fa e di cui non si hanno più notizie. Era il 5 dicembre 2020 quando del ragazzo, all'epoca 21enne, si persero le tracce.

Ieri è arrivata la notizia che la giudice del tribunale di Modena Carolina Clò ha deciso di prorogare per altri sei mesi le indagini relative alla scomparsa di Alessandro. Con grande gioia e anche stupore da parte della famiglia Venturelli. "Hanno agito sicuramente su qualcosa di concreto e credo che la Romania sia una pista concreta", ha aggiunto Roberta Carassai che proprio ieri è rientrata da Bucarest, da dove sono arrivate due segnalazioni di avvistamento del ragazzo.

"Per una serie di circostanze ho deciso di muovermi – ha spiegato la donna a Fanpage.it -, quando sono stata lì ci sono state diverse persone che mi hanno confermato la presenza di Alessandro, non solo senzatetto ma anche la proprietaria di un pub e un tabaccaio, che ha detto di conoscerlo. Ho provato a girare Bucarest in lungo e in largo ma è come cercare un ago in un pagliaio. Per cui io adesso mi aspetto che Alessandro venga veramente cercato, cosa che chiedo da quattro anni. Non lasciamo tutto al caso, al fatto che la polizia possa incontrarlo e fermarlo. Si deve agire concretamente".

Negli ultimi mesi il caso relativo alla scomparsa di Alessandro aveva interessato molto l'opinione pubblica e molte sono state le iniziative lanciate sui social e non solo affinché le indagini continuassero. "Per quanto riguarda questa partecipazione della gente comune è una cosa che mi ha lasciato senza parole, perché è nata in maniera spontanea senza che io abbia chiesto niente. È stato incredibilmente bello", ha concluso la signora Carassai.