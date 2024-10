Scomparsa Alessandro Venturelli, spuntano nuove segnalazioni: “Lo abbiamo incrociato in strada”

video suggerito

Nuove speranze per la famiglia di Alessandro Venturelli, il giovane sparito improvvisamente da Sassuolo e scomparso nel nulla dal dicembre del 2020. Due nuove segnalazioni di avvistamento sono arrivate dalla Romania, il paese dove i genitori del giovane, che oggi ha 25 anni, stanno concentrando le ricerche nelle ultime settimane. Le segnalazioni sono al vaglio della famiglia che non si è mai arresa arrivando nei giorni scorsi ad ottenere il grande traguardo della decisione di non archiviare le indagini sulla scomparsa da parte del Tribunale di Modena.

A raccontarlo è stata la stessa mamma di Venturelli, Roberta Carassai, che è appena tornata da Bucarest. “Sono rientrata da Bucarest ma sarei voluta rimanere lì perché ci sono tante persone che segnalano" ha spiegato la donna questa mattina alla trasmissione tv Storie italiane su Rai 1, rivelando: "Appena terminato il collegamento con voi, ne ho avuta una nuova. In fretta abbiamo provato a verificare ma non è facile, abbiamo girato in lungo e largo ma è come cercare un ago in un pagliaio".

Un'altra segnalazione è arrivata anche alla redazione del programma. Si tratta di un uomo che ha detto di aver incrociato in strada in Romania un ragazzo che sembrava capire l'Italiano e che assomigliava molto ad Alessandro Venturelli. “Non voglio illudere nessuno, ma ci tengo a dirvi che in Romania, nel dicembre scorso io e mia moglie ci siamo incrociati con un ragazzo che somigliava a vostro figlio”, recita la segnalazione che aggiunge: “Camminava lentamente vicino ad una farmacia, mi sembrava capisse l’italiano e confrontandolo con una foto ci è sembrato lui".

L'uomo si è detto disponibile ad approfondire quell'avvistamento. "Non mollate, siamo anche noi genitori e sono sicuro di quello che ho visto, altrimenti non avrei chiamato. Provo a rintracciare il pagamento per risalire al nome della farmacia e della località” ha aggiunto nel messaggio.

Affermazioni che fanno sperare anche il papa: "Faccio fatica a trattenermi, sono molto contento. Il fatto che si sia mossa l’indagine europea è una cosa molto importante. Saremo fortunati e io credo che questa sia la volta buona, andrà a finire tutto bene”.

"Credo che la Romania sia una pista concreta", aveva confermato a Fanpage.it Roberta Carassai, aggiungendo: "Io adesso mi aspetto che Alessandro venga veramente cercato, cosa che chiedo da quattro anni. Non lasciamo tutto al caso, al fatto che la polizia possa incontrarlo e fermarlo. Si deve agire concretamente".