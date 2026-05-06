Scompare da Piacenza con i due figli, auto ritrovata in Friuli. L’appello del padre: “Mettetevi in contatto con me”

Una donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi da Piacenza il 20 aprile. La loro auto è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli Venezia-Giulia. A Fanpage.it il padre dei ragazzi spiega: “Hanno i telefoni spenti dal giorno della partenza”

Una donna è sparita da Piacenza insieme ai suoi due figli. La donna si è allontanata lunedì 20 aprile insieme a due figli adolescenti e ai loro quattro cani per fare una breve vacanza, ma da quel momento di loro si è persa ogni traccia fino al ritrovamento dell'auto su cui stavano viaggiando a Tarcento, in Friuli-Venezia Giulia.

Nella zona sono giunti i Carabinieri e anche Yuri, l'ex marito della donna e padre dei minori scomparsi. A Fanpage.it spiega: "Non li sento da lunedì 20, il giorno della partenza. Da quel momento i loro telefoni sono spenti. Mi avevano avvertito che avrebbero fatto una breve vacanza, dovevano tornare il venerdì successivo ma non è successo".

L'uomo si è quindi messo in contatto con i Carabinieri per segnalare la sparizione, innescando le ricerche coordinate dal Comando di Piacenza. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo gli spostamenti della famiglia. Anche il padre dei ragazzi sta cercando di capire cosa sia successo, e ha una sua idea: "Penso che siano andati via con un'altra macchina, che abbiano lasciato la Chevrolet in paese a Tarcento e poi si siano spostati con un altro mezzo per proseguire la vacanza sulle montagne".

L'appello è quello di un padre che aspetta di essere ricontattato: "Vorrei dire loro di farsi trovare, almeno di comunicare con me. Ma non leggeranno mai queste parole, perché i cellulari sono irraggiungibili".

Dopo due settimane di assenza, l'auto su cui viaggiavano è stata ritrovata in Friuli Venezia-Giulia ed è qui fino al confine con la Slovenia che si stanno concentrando le ricerche. Anche se il padre ha sempre trovato i cellulari spenti dal 20 aprile, le ultime celle agganciate sarebbero nell'area del ritrovamento, in zona Tarcento.

Si tratta di una piccola località turistica, nota tra gli amanti della montagna come la "perla del Friuli" grazie al paesaggio variegato tra le Prealpi Giulie e le grandi pianure friulane. Non è impossibile quindi che la famiglia abbia scelto di trascorrere qualche giorno qui per disintossicarsi dal contesto urbano e anche dai device, ma a preoccupare è proprio la prolungata irreperibilità di tutti i componenti.

Le autorità italiane e quelle slovene stanno collaborando per rintracciarli e nel frattempo i cittadini sono chiamati a fare la propria parte segnalando eventuali avvistamenti. Una richiesta che arriva proprio dal padre dei minori scomparsi: "Chiedo a tutti di contattare i Carabinieri per segnalare ogni possibile avvistamento".

La donna e i tre figli non passano inosservati anche perché viaggiano insieme ai loro quattro cani di taglia media, ed è anche questo elemento ad essere attenzionato dagli investigatori, dato che non tutte le attività ricettive accolgono animali, soprattutto se non sono di piccola taglia.