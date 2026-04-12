Oroscopo lunedì 13 aprile 2026 di Ginny: Marte sollecita Ariete e Leone

Marte è potente in Ariete nell’oroscopo di lunedì 13 aprile 2026 ma si congiunge a Nettuno. Mentre la Luna e Mercurio sono nel segno dei Pesci: è l’idealismo ad avere la meglio e a sconfinare!

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Ariete

Hai forza, rigore, determinazione e soprattutto quella capacità di vedere sempre una luce anche quando il contesto sembra tutt’altro che favorevole. Tu non sei il tipo che aspetta il momento perfetto per agire, né quello che rimanda perché “non è il periodo giusto per prenotare i voli estivi”: lo fai e basta. Il sogno non si ferma davanti agli ostacoli, si attraversa. Con Marte congiunto a Nettuno nel tuo segno, oggi ti muovi esattamente così: contro le leggi della logica, contro i limiti del presente, ma con una fiducia incrollabile.

Toro

Venere nel tuo segno ti rende protagonista assoluto, soprattutto in ambito sentimentale. Già dalla tarda mattinata potresti essere attraversato da idee decisamente fuori dal comune, quasi audaci per il tuo standard. Vuoi incarnare l’immagine del partner perfetto, quello che non sbaglia un colpo. Attenzione però a non affidarti troppo alle dritte di Mercurio: rischi di seguire alla lettera anche trend discutibili, come quel recente studio d’oltreoceano che esalta il fascino “barbuto”. Insomma, oggi vuoi piacere, ma senza perdere te stesso.

Gemelli

Avete bisogno di scaricare tensione, di sentire il corpo in movimento e di liberare quella carica nervosa accumulata da una Luna decisamente storta. Il punto è che fisicamente siete al top: avete energia, forza, reattività e soprattutto una grande voglia di adrenalina. Non vi basta una semplice passeggiata, vi serve qualcosa che vi faccia salire il battito. Il vostro riferimento oggi è chiarissimo: la Formula 1 dell’acqua praticata sul lago di Como da personaggi come Rafa Nadal, Tom Brady e Will Smith. Velocità, rischio, spettacolo: esattamente ciò di cui avete bisogno per ritrovare equilibrio.

Cancro

Finalmente una Luna a favore, per di più in un segno d’acqua come i Pesci, ti restituisce quella dimensione emotiva che ultimamente sembrava smarrita. Con Marte in quadratura ti senti spesso sotto pressione. Oggi però qualcosa cambia: intravedi un barlume di dolcezza, una normalità affettiva che ti rassicura. L’immagine perfetta è quella del barattolo di Nutella che fluttua tra gli astronauti della missione Artemis II: un simbolo semplice ma potentissimo di umanità in mezzo a un contesto freddo e complicato.

Leone

Dopo una partenza un po’ sottotono, dal pomeriggio in poi torni a essere esattamente quello che sei: energico, brillante e pronto a dare performance di alto livello. Marte in Ariete ti sostiene e ti restituisce quella carica che conosci bene, quella che ti fa sentire invincibile. Hai la stessa energia sorprendente di Pharrell Williams, che a oltre cinquant’anni, appena compiuti, continua a muoversi con lo slancio di un ventenne. Tu oggi sei così: resistente, creativo, instancabile.

Vergine

Mia cara, oggi è una giornata di consapevolezza più che di azione. Con la Luna storta, tutto ciò che sembrava solido perde un po’ di consistenza e ti trovi a fare i conti con limiti che forse avevi sottovalutato. È il momento di guardare in faccia alcune realtà e capire dove vale davvero la pena investire ancora energia. L’esempio perfetto è quello di LuisaViaRoma che decide di chiudere il negozio fisico per concentrarsi solo sull’online: una scelta netta, lucida, necessaria. Anche tu oggi sei chiamata a fare lo stesso tipo di selezione.

Bilancia

Questa è una giornata in cui senti uno stop netto, quasi improvviso, a tutto ciò che avevi immaginato, progettato o costruito con grande convinzione. L’opposizione di Marte, congiunto a Nettuno, si fa sentire in maniera decisa: è come se qualcuno chiudesse una porta davanti a te senza preavviso. Ma non è un blocco sterile, anzi. È molto simile a ciò che sta accadendo a Firenze con il divieto ormai attivo dei monopattini elettrici: una limitazione forte, sì, ma necessaria per ristabilire ordine e aprire nuove prospettive. Anche per te oggi è così: ciò che si interrompe ha il compito di indirizzarti altrove, verso qualcosa di più adatto.

Scorpione

Oggi scopri un lato di te più morbido, più elegante, quasi sorprendente. La Luna a favore addolcisce gli spigoli di Venere in opposizione, permettendoti di esprimere grazia e sensibilità senza perdere la tua solita determinazione. È un equilibrio raro, che ti rende ancora più magnetico. Comprendi perfettamente cosa significhi crescere restando fedeli a se stessi, proprio come Shiloh Jolie, figlia di Angelina Jolie, diventata virale in un video K-pop mentre danza con naturalezza e autenticità. Il messaggio è chiaro: il successo nasce dalla coerenza interiore, e tu oggi ne sei pienamente consapevole.

Sagittario

Oggi hai bisogno di rallentare davvero, non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente ed emotivamente. Non basta un weekend mordi e fuggi: serve qualcosa di più profondo, come la regola dei ventuno giorni di relax, quella che permette di resettare davvero corpo e mente. Con Mercurio e la Luna in quadratura, ti senti stanco, disperso, con il bisogno urgente di ritrovare chiarezza e respiro. È il momento perfetto per fermarti, fare ordine e concederti una pausa che sia autentica e non solo apparente.

Capricorno

Ti viene chiesto di mettere da parte il controllo, il calcolo e la strategia per lasciare spazio a qualcosa di molto più sottile: la sensibilità. Marte in quadratura potrebbe portare piccoli imprevisti o tensioni che non si risolvono con la logica. È un po’ come il caso Netflix, costretta dal tribunale di Roma a rimborsare gli utenti dopo anni di rincari: non tutto si può gestire con numeri e strategie, a volte serve anche ascoltare e comprendere. Fortunatamente hai Venere e la Luna a favore, che ti aiutano a ritrovare dolcezza e umanità.

Acquario

Chi ha detto che con Venere in quadratura non si possa comunque costruire qualcosa di importante? Tu oggi sei la dimostrazione vivente del contrario. Con Marte a favore, hai determinazione, energia e soprattutto quella capacità di crearti le opportunità da solo. Non aspetti che le cose accadano: le fai accadere. Esattamente come il gruppo Eni che, dopo anni di ricerca, scopre un enorme giacimento di gas al largo dell’Egitto. Il risultato non è casuale, ma frutto di costanza e visione. Ecco, tu oggi sei così.

Pesci

Vi sentite completamente immersi in una dimensione poetica, fatta di immagini, emozioni e movimenti fluidi. Mercurio nel vostro segno, insieme a Venere a favore, vi regala una sensibilità fuori dal comune. Tutto diventa più intenso, più bello, più significativo. Il mondo vi appare come per quel gruppo di turisti che, all’Isola d’Elba, si trova davanti a una balenottera: un momento raro, emozionante, quasi sospeso nel tempo. Ecco, oggi vivete così, con lo sguardo incantato e il cuore aperto.