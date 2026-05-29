Oroscopo weekend, il cielo di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026: le previsioni di Ginny segno per segno

Nell’oroscopo del weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, la Luna piena in Sagittario porta grandi domande e nuove direzioni. Il segno fortunato del weekend è la Bilancia mentre quello sfortunato i Gemelli.

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Ariete

Sabato: c’è un bel po’ di insofferenza nell’aria, soprattutto negli scambi con gli altri. Venere resta in quadratura, quindi prima di rispondere alle provocazioni con toni piccati e pungenti fai un bel respiro e conta fino a dieci, è un gesto di enorme maturità e consapevolezza.

Domenica: la Luna Piena ti rende più sensibile e vulnerabile, riportando a galla emozioni che avevi sistemato in un angolino e fatto finta di non vedere, più o meno come una multa lasciata svolazzare sul cruscotto.

Toro

Sabato: se Marte nel tuo segno, di solito, ti rende più solido e riflessivo, con la Luna in opposizione il rischio è quello di diventare reattivo e fumantino come un Toro davanti a una bandierina rossa. Se qualcosa non va come dici tu, prendi la rincorsa, punti gli zoccoli e parti in quarta.

Domenica: la tensione si dirada e tu torni più disponibile, morbido e perfino disposto a condividere l’ultimo pezzo di focaccia rimasto in tavola.

Gemelli

Sabato: iniziate già a sentire la tensione della Luna Piena in arrivo, che vi rende decisamente suscettibili, nervosetti e pure verbalmente incontenibili. Tanto che, se il partner vi trova zitti per più di tre minuti, accende un cero per pura devozione e si gode il miracolo.

Domenica: meglio fare molta attenzione a quello che dite e come lo dite, perché la Luna amplifica tutto quello che Mercurio ha già pronto sulla punta della lingua e, con questa delicatezza verbale, anche un scimmia urlatrice potrebbe risultare più raffinata e diplomatica di voi.

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Cancro

Sabato: sei pronto a vivere l’amore al 100%, anzi, che dico, al 1000%! Con Venere nel segno e la Luna a super favore, ti senti pieno di entusiasmo e slanci romantici, dolce e zuccheroso come una confezione di biscotti al burro di quelle nascoste nelle credenze delle nonne.

Domenica: l’entusiasmo non si spegne, anzi trova pure il modo di sedersi comodo a tavola con te a banchettate, tant’è che sembri uscito tutto sorridente da una pubblicità di prodotti per la prima colazione.

Leone

Sabato: la stanchezza e un po’ di nervosismo si fanno sentire, complice Marte in quadratura, che ti rende più spossato e irritabile del solito. Non farne un dramma, però: prendilo come un invito a rallentare. Se senti che hai bisogno di una pausa, conceditela senza sensi di colpa. A volte staccare è l’unico modo per tornare in pista più in forma di prima.

Domenica: sei ancora un po’ spossato, ma senza la Luna in opposizione torni ad essere più simpatico…certo, non proprio pronto a organizzare una festa.

Vergine

Sabato : Marte ti regala una bella dose di energia e tu sei prontissima a far sentire forte e chiaro tutto quello che pensi. Peccato che, con Mercurio in quadratura, a chi ti ascolta potresti sembrare ben poco simpatica e ancora meno comprensibile.

Domenica: la Luna Piena in Sagittario è un richiamo alla spiritualità, ma ti ricordo che c’è modo e modo di chiamare in causa i santi.

Bilancia

Sabato: e ne puoi felicemente infischiare delle critiche ai tuoi outfit, anche se ti presenti con maxi blazer fluo, ballerine mesh trasparenti, pantaloni barrel e una mini bag firmata che contiene a malapena le chiavi, ma costa come una rata del mutuo. Venere resta in quadratura e qualcuno storce il naso, ma con Mercurio a favore sul business ci vedi lunghissimo… sai già che potresti rivendere tutto e guadagnarci pure.

Domenica: con la Luna Piena a favorissimo, ti senti sicura e azzardi ancora di più, presentandoti con occhiali da sole XXL effetto mascherina, alla faccia di chi vuole vederti in versione composta e sobria.

Scorpione

Sabato: se già di tuo non sei proprio famoso per il carattere docile e accomodante, con Marte in opposizione figuriamoci. Per fortuna Venere ti salva in calcio d’angolo e ti fa guadagnare punti, magari non in simpatia, ma almeno nella capacità di farti perdonare quasi tutto.

Domenica: sei ancora in piena modalità Bisbetica domata, tanto che, se Shakespeare resuscitasse oggi, avrebbe materiale freschissimo per scrivere il sequel.

Sagittario

Sabato: caro Sagittario, l’intelletto, che di solito è il tuo grande alleato, ha deciso di dare forfait e unirsi a quelli partiti per il weekend lungo. Un po’ ti scoccia non essere stato invitato, certo, ma con la Luna nel tuo segno hai questioni decisamente più importanti da gestire.

Domenica: la Luna Piena, proprio nel tuo segno, ti offre una bella occasione per guardarti dentro. Certo, scavare nelle emozioni non è proprio come prenotare un volo last minute, ma per te resta comunque un’avventura interessante e, si sa, davanti a un’avventura non ti tiri mai indietro.

Capricorno

Sabato: la polemica è la musichetta di sottofondo della tua giornata, quindi cerca di non alzare troppo il volume. Con Venere in opposizione, infatti, ti saltano all’occhio anche quei piccoli difettucci su cui, in un momento di maggiore magnanimità, potresti tranquillamente soprassedere.

Domenica: approfitta degli influssi di questa Luna Piena, anche se non ti riguarda direttamente, per riflettere sulle relazioni e su quello che ti impedisce di viverle con più profondità. Mostrare la propria sensibilità non è un segno di debolezza, ma una forma preziosissima di forza interiore.

Acquario

Sabato: con la tecnologia sei un vero smanettone e ti piace scoprire nuove app, funzioni nascoste e scorciatoie per semplificarti la vita, soprattutto adesso che, con Marte in quadratura, ti senti così spossato e svogliato che ti stanca perfino pigiare l’interruttore della luce.

Domenica: rimani sul divano in attesa di un’intuizione redditizia. Chissà se questa bella Luna esaudirà il tuo desiderio.

Pesci

Sabato: siete splendenti, luminosi e pure parecchio intriganti. Insomma, il pacchetto all inclusive. Tutti vi vorrebbero vicino come amici, confidenti e, perché no, anche come amanti, grazie a Venere e Marte che vi rendono desiderabili e ammalianti, senza nemmeno dovervi impegnare troppo.

Domenica: vi vengono dubbi esistenziali e vi offendete se qualcuno non rimane colpito dal vostro fascino, sarà mica questa luna piena a rendervi più suscettibili?