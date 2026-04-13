Usa, ucciso a colpi di pistola mentre protegge il figlio di 8 mesi: Devonelle Brimage ha usato il corpo come scudo

Devonelle Brimage

È stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre stringeva il figlioletto Devonelle Brimage, papà 36enne assassinato a Latham Avenue a Plymouth, nella Carolina del Nord. L'uomo sarebbe morto mentre cercava di fare scudo col proprio corpo al figlio minore, un bambino di 8 mesi.

Il bambino è il più piccolo di 11 figli, tutti a carico di Brimage, deceduto sul colpo. Secondo la polizia di Plumouth, la sparatoria si è verificata nelle prime ore del 2 aprile e al momento del fatto, Brimage si trovava in macchina con un altro uomo, Avione Linquad Webb, e il figlioletto.

L'uomo è stato colpito da un proiettile mentre stringeva il figlio e il suo corpo è stato trovato intorno all'1.34 del mattino. La moglie della vittima ha raccontato ai media locali che Brimage stava cercando di proteggere il neonato poco prima di essere colpito dal colpo di arma da fuoco che lo ha ucciso sul colpo.

Fortunatamente, il bimbo ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in un ospedale vicino per le cure del caso. Anche il terzo passeggero, l'amico 38enne della vittima, ha riportato alcune lesioni da arma da fuoco ed è stato trasferito all'ECU Health Medical Center di Greenville per ulteriori cure.

Le indagini sull'accaduto sono tuttora in corso. Si mantiene il massimo riserbo sulla dinamica dei fatti e sull'eventuale identificazione del killer, le cui generalità non sono state rese note. La vicenda è sotto la lente di ingrandimento degli investigatori: i fatti, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia, sarebbero avvenuti in piena notte, poco prima dell'arrivo degli agenti sul luogo della sparatoria. Non è chiaro cosa i due uomini stessero facendo in auto con un bambino così piccolo, ma per chiarire quest'aspetto sarà fondamentale il racconto dell'amico sopravvissuto, il 38enne seduto sul sedile del passeggero trasportato in ospedale dopo i soccorsi.