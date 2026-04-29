Diego Tedeschi scomparso da giorni, nessuna notizia del 25enne: il cellulare localizzato a Bologna

Scomparso a Zola Predosa il 25enne Diego Tedeschi. Si è allontanato da casa volontariamente giovedì 23 aprile e non è più rientrato. I genitori hanno sporto denuncia ai Carabinieri, ricerche in corso a Bologna (l’ultimo luogo in cui il cellulare di Diego è stato localizzato), ed estese al fiume Reno.

Diego Tedeschi.

Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile Diego Tedeschi, 25 anni, si è allontanato da casa e non è più rientrato. Il giovane, residente a Zola Predosa, non ha più dato sue notizie ai genitori che, preoccupati, hanno presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

Contattato da Fanpage.it, il papà del ragazzo ha fatto sapere che "in questo momento stanno facendo tutto il possibile" per ritrovare il figlio. Nei giorni scorsi sono stati diffusi numerosi appelli sui social, mentre le ricerche stanno andando avanti.

A quanto si apprende, sul caso stanno lavorando i Carabinieri di Zola, i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, con il supporto in volo dell'elicottero dei pompieri. Le ricerche sono concentrate sul quartiere Barca di Bologna, l'ultimo luogo in cui il cellulare di Diego è stato agganciato da una cella telefonica, e si estendono anche alle rive del vicino fiume Reno.

Diego è alto circa un metro e 80 centimetri, ha i capelli neri e tatuaggi su un braccio e su una gamba. Quando si è allontanato da casa indossava una felpa nera, pantaloni cargo verde militare e portava con sé uno zainetto nero della marca Eastpak.

Sui social ha lanciato un appello anche il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall'Omo: "Chiedo a tutti la massima attenzione, potrebbe essere importante anche un dettaglio apparentemente piccolo", ha scritto in un post su Facebook condividendo alcune foto del ragazzo scattate nel giorno della scomparsa.

"Se qualcuno lo avesse visto sui mezzi pubblici nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, oppure avesse notato uno zainetto nero Eastpak lasciato in qualche luogo, è fondamentale segnalarlo. Per qualsiasi informazione o avvistamento vi prego di contattare i Carabinieri al 112″, ha aggiunto il primo cittadino.

In queste ore ogni segnalazione può fare la differenza, per questo, chiunque pensi di avere visto qualcosa di importante è pregato di chiamare il 112.