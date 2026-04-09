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Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici, poi scompare: dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra Canuti

È scomparsa da 3 settimane Azzurra Canuti, 25enne di Grosseto allontanatasi da casa per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto passare una serata in discoteca con degli amici. Dal 19 marzo ha il cellulare spento.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Si è allontanata dal comune di Campagnatico (Grosseto) per andare in Lombardia. Azzurra Canuti, 25 anni, aveva salutato i familiari dicendo loro che sarebbe andata a Milano per incontrare alcuni amici e passare una serata in discoteca. La ragazza è però scomparsa nel nulla ormai da tre settimane.

Il cellulare di Canuti risulta spento subito dopo il suo arrivo a Milano, quando aveva contattato i familiari per dire di essere arrivata sana e salva. I genitori, Antonella Fantacci e Lamberto Canuti, si sono rivolti alla trasmissione "Chi l'ha visto?" che si occupa di persone scomparse.

Fino al 18 marzo, i contatti con la figlia sono rimasti regolari, ma dal 19 marzo in poi Azzurra ha smesso di rispondere al telefono. La ragazza non ha mai ricevuto i messaggi nei quali la mamma la informava della caduta della nonna.

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Solo una volta, come hanno raccontato i familiari, al telefono ha risposto un ragazzo che ha subito riagganciato. Nell'ultimo contatto telefonico con la mamma, la 25enne aveva detto di essere "nei pressi di Milano", facendo riferimento a un certo punto a Gorgonzola. 

Scheda da Nostos
Scheda da Nostos

Secondo il papà della 25enne, il lunedì prima di Pasqua è stata cambiata la scheda al cellulare della ragazza e l'operatore telefonico sarebbe cambiato. Chi ha informazioni utili su Azzurra può rivolgersi alle autorità o alla trasmissione (06.8262; 345 3131987).

Azzurra ha gli occhi castani e i capelli rossi, è alta 1 metro e 60 cm e ha diversi tatuaggi.

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