Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici, poi scompare: dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra Canuti

È scomparsa da 3 settimane Azzurra Canuti, 25enne di Grosseto allontanatasi da casa per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto passare una serata in discoteca con degli amici. Dal 19 marzo ha il cellulare spento.

Si è allontanata dal comune di Campagnatico (Grosseto) per andare in Lombardia. Azzurra Canuti, 25 anni, aveva salutato i familiari dicendo loro che sarebbe andata a Milano per incontrare alcuni amici e passare una serata in discoteca. La ragazza è però scomparsa nel nulla ormai da tre settimane.

Il cellulare di Canuti risulta spento subito dopo il suo arrivo a Milano, quando aveva contattato i familiari per dire di essere arrivata sana e salva. I genitori, Antonella Fantacci e Lamberto Canuti, si sono rivolti alla trasmissione "Chi l'ha visto?" che si occupa di persone scomparse.

Fino al 18 marzo, i contatti con la figlia sono rimasti regolari, ma dal 19 marzo in poi Azzurra ha smesso di rispondere al telefono. La ragazza non ha mai ricevuto i messaggi nei quali la mamma la informava della caduta della nonna.

Solo una volta, come hanno raccontato i familiari, al telefono ha risposto un ragazzo che ha subito riagganciato. Nell'ultimo contatto telefonico con la mamma, la 25enne aveva detto di essere "nei pressi di Milano", facendo riferimento a un certo punto a Gorgonzola.

Scheda da Nostos

Secondo il papà della 25enne, il lunedì prima di Pasqua è stata cambiata la scheda al cellulare della ragazza e l'operatore telefonico sarebbe cambiato. Chi ha informazioni utili su Azzurra può rivolgersi alle autorità o alla trasmissione (06.8262; 345 3131987).

Azzurra ha gli occhi castani e i capelli rossi, è alta 1 metro e 60 cm e ha diversi tatuaggi.