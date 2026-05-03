Oroscopo di lunedì 4 maggio 2026: inarrestabile fuoco tra Marte in Ariete e Luna in Sagittario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Segui completamente la ‘pancia’, senza filtri e senza il minimo interesse per la logica. Mercurio ti saluta e lascia il palco a un Marte iper acceso e a una Luna complice che ti trasformano in una vera bandiera vivente delle tue passioni. Sei viscerale, diretto, impossibile da ignorare. Funzioni come un coro improvvisato che parte dal nulla ma riesce a coinvolgere tutti, proprio come quando qualcuno intona “Bella ciao” alla camera dei Deputati: poche parole, ma cariche di significato. Tu oggi non spieghi, dimostri.

Toro

Con Mercurio nel tuo segno sei una macchina perfetta: preciso, concreto e incredibilmente efficace. Hai quella calma sicurezza di chi sa esattamente cosa fare, quando farlo e soprattutto come farlo senza creare caos. Sei come quegli apicoltori che, con un gesto mirato, riescono a spostare, da un reparto di un ospedale fuori Firenze, un intero sciame senza far danni: tecnica, pazienza e zero panico. Ecco, tu fai lo stesso con tutto quello che ti circonda. Porti ordine, porti dolcezza, ma soprattutto porti risultati.

Gemelli

Avete bisogno di muovervi, spingere, scaricare tutto quello che vi ribolle dentro. La Luna in opposizione prova a rallentarvi, ma voi rispondete accelerando ancora di più. Siete in modalità “record mondiale”, proprio come Sebastian Sawe, che vince la maratona di Londra scendendo sotto la celebre soglia delle due ore. L’energia è altissima, ma va gestita: prima sfogatevi, poi tornate a dialogare con il mondo.

Cancro

Finalmente torni a ragionare con i piedi ben piantati a terra. Con Mercurio a favore rimetti ordine nei pensieri e riesci a dare spazio a Giove nel tuo segno, che parla di valore vero, concreto, tangibile. È come se improvvisamente smettessi di cercare fuori e iniziassi a rivalutare quello che hai già dentro, scoprendo che è molto più prezioso di quanto pensavi. Un po’ come il comune più ricco d’Italia, Maccastorna: minuscolo, quasi invisibile sulla mappa, ma ricchissimo e con un patrimonio unico. Ecco, oggi tu sei così: essenziale, ma potentissimo.

Leone

La tua vita sembra girata da una troupe cinematografica: luci perfette, inquadrature epiche e tu al centro della scena. Solo che, a sorpresa, il focus non è sull’azione ma sull’emozione. Mercurio prova a confonderti un po’, ma tu rispondi con un mix potentissimo di energia, cuore e istinto. Sei il protagonista di un film d’avventura che scopre la propria sensibilità proprio nel momento più imprevedibile. Come Harane “Il figlio del deserto”: selvaggio ma tenero, forte ma profondamente umano. Ecco, oggi sei così. E se vuoi un consiglio: goditi la scena, ma scegli bene anche chi la racconta.

Vergine

In questo momento l’amore per te è un vero enigma, di quelli che nemmeno con il manuale di istruzioni riesci a decifrare. Venere e la Luna storte ti tolgono quei punti fermi che di solito ti fanno sentire al sicuro, e ti ritrovi a osservare i sentimenti come se fossi davanti a un rotocalco di gossip: sorpresa, incredulità e anche un pizzico di smarrimento. La notizia della separazione del principe Filiberto con Clotilde dopo tanti anni i matrimonio ti colpisce proprio perché mette in discussione quella stabilità in cui tu credi profondamente. Oggi la vera sfida è accettare che non tutto è prevedibile, nemmeno per te che ami avere tutto sotto controllo.

Bilancia

Senti proprio quel clic interiore che ti dice: “vai, è il momento giusto”. E infatti lo è. Con Mercurio che smette di metterti i bastoni tra le ruote e Venere e la Luna che ti sostengono, torni a respirare bellezza, curiosità e voglia di scoprire. Sei come chi apre una porta normalmente chiusa al pubblico e si ritrova dentro un mondo nascosto fatto di dettagli, storia e meraviglia. Proprio come quelle case segrete di Roma che aprono eccezionalmente a fine maggio: luoghi inaspettati che aspettano solo di essere vissuti. E tu oggi hai esattamente quell’energia lì. Organizzare, scegliere, condividere.

Scorpione

Sei in modalità “metto in salvo tutto… ma non so bene cosa prima”. Il problema non è la mancanza di intuito, ma il fatto che l’emotività ti sta facendo perdere la bussola. Dopo la luna piena sei ancora un po’ scosso e con Mercurio in opposizione ti muovi come in una scena surreale: un po’ come quei corrispondenti alla Casa Bianca che, nel caos totale della sparatoria di qualche giorno fa cercano di salvare più che loro stessi, bottiglie di vino dal valore inestimabile. Ecco, rischi proprio questo mix tra istinto giusto e scelte confuse.

Sagittario

Sei mosso da ideali forti, di quelli che non restano chiusi nella testa ma devono uscire, farsi sentire, prendere spazio. Con la Luna nel tuo segno e Marte a favore diventi un vero agitatore di coscienze: quando credi in qualcosa, non stai fermo un secondo. Ti comporti esattamente come Biggio e Fiorello davanti al Teatro delle Vittorie a Roma, in diretta e con tanto di cartelli di protesta contro la vendita del tempio della Rai: presenza, voce, posizione chiara. Ecco, tu oggi sei così. Coinvolgente, diretto, impossibile da ignorare.

Capricorno

Lo so che fino a qualche giorno fa ti perdevi tra notizie decisamente sopra le righe, tipo il campionato mondiale di barbe e baffi organizzato dalla World Beard and Moustache Association in Germania. Roba da dire “Ok, mi fermo un attimo e osservo il mondo”. Ora però si cambia registro: torni operativo, lucido, con quella calma da stratega che sa perfettamente dove mettere le mani. Mercurio ti rimette in carreggiata e tu inizi a sistemare tutto ciò che era rimasto incastrato tra cavilli, regole e attese infinite. Sei come un archivio vivente che finalmente trova il faldone giusto: ordine, precisione e via che si riparte.

Acquario

Quell’organizzazione perfetta, da manuale, senza una piega… ecco, inizia a scricchiolare. Colpa di Mercurio storto che ti fa andare a braccio: tanta energia, mille idee, ma zero schema preciso. Sei tipo una startup geniale senza business plan. E infatti la soluzione è proprio quella: fermarsi un attimo e farsi aiutare. Un po’ come re Carlo che cerca un social media manager per gestire le sue proprietà con tanto di annuncio pubblico su LinkedIn. Geniale, no? Delegare è un’arte, e tu devi impararla al volo.

Pesci

Qui bisogna fare un piccolo reset emotivo, senza drammi ma con un pizzico di ironia. Venere e Luna storte ti fanno sentire un po’ fuori sintonia, come se stessi ascoltando una canzone bellissima ma in una lingua che non capisci. La tentazione è quella di sparire, stile struzzo con la testa sotto la sabbia, ma se proprio vuoi farlo fallo con una data di ritorno ben fissata. Tipo il 9 luglio, quando Maria Grazia Chiuri porterà in scena la sfilata couture per Fendi: bellezza, armonia, pura ispirazione. Ecco, quello è il mood. Nel frattempo, prendila più leggera: meno struggimento, più autoironia. Anche i cuori più sensibili hanno bisogno di respirare.