Ritrovata viva la 25enne Prisca, scomparsa a Sulmona domenica: “Per due notti è rimasta in un campo”

È stata ritrovata viva Prisca, la 25enne scomparsa domenica a Sulmona. A riferirlo è la sorella Karen, sentita da Fanpage.it. Secondo quanto racconta la sorella, la 25enne è stata vista da un testimone mentre passeggiava nelle campagne poco lontano dalla sua abitazione. La dinamica dei fatti è ancora da accertare, ma sembra che la 25enne sia stata avvicinata da due uomini non ancora noti alle autorità e alla famiglia. Il marsupio che la ragazza aveva con sé è stato trovato poco lontano dal campo dove la ragazza è stata per due notti fino al ritrovamento. La giovane è stata trasportata in ospedale, ma non sono ancora note le sue condizioni di salute.

Non si sarebbe trattato, dunque, di un allontanamento deciso dalla 25enne, laureata da appena un mese all'Università di Bologna. Sull'accaduto sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo la famiglia è in attesa di poter riabbracciare la ragazza, al momento ospedalizzata.

La giovane era uscita di casa per andare a fare una passeggiata in campagna e non aveva più fatto ritorno a casa. I familiari temevano che la giovane potesse aver compiuto un gesto inconsulto viste le difficoltà psicologiche che stava attraversando nell'ultimo periodo. Per la ragazza si erano levati gli elicotteri di vigili del fuoco e forze dell'ordine, che hanno lavorato per le ricerche anche con i cani molecolari. Fortunatamente la 25enne è stata soccorsa poco dopo il ritrovamento e trasportata in ospedale per i controllo e le cure del caso. La ragazza avrebbe infatti trascorso in un campo almeno due notti, anche se non è chiaro cosa sia accaduto mentre stava facendo la sua passeggiata. A fornire la testimonianza fondamentale che ha portato al ritrovamento, un testimone che ha riferito di averla vista camminare lungo la strada seguita da due persone.