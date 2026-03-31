Continuano le ricerche di Hana, la 14enne scomparsa a Forlì: ultimo avvistamento sul treno per Milano

Hana, 14 anni, scomparsa a Forlì

Continuano le ricerche per ritrovare Hana, la 14enne scomparsa da Forlì lo scorso venerdì 27 marzo. La giovane era stata accompagnata alla fermata dell'autobus dai suoi genitori per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivata. Poco dopo, infatti, il registro elettronico ne ha segnalato l'assenza, mettendo in allarme la famiglia.

Come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la pista su cui si stanno concentrando le indagini è quella dell'allontanamento volontario. Chi indaga avrebbe già un'idea precisa di quello che potrebbe essere successo e delle circostanze che hanno portato la giovane a scegliere di allontanarsi da casa.

L'avvocata Barbara Iannuccelli, che con l'associazione Penelope si occupa di supportare le famiglie degli scomparsi e di raccogliere testimonianze utili al ritrovamento, conferma a Fanpage.it l'ultima segnalazione arrivata: un giovane avrebbe visto Hana, da sola, sul Frecciarossa Forlì-Milano. Aveva con sé il biglietto cartaceo e non stava parlando con nessuno.

La giovane è alta 1,60, ha una corporatura esile, capelli ricci di media lunghezza e di colore castano, e gli occhi marroni. Quando è uscita dalla sua casa di Forlì indossava un giubbotto smanicato beige, un maglione bianco e dei jeans scuri. Aveva con sé uno zaino verde militare. Non si conosce il contenuto della borsa, si sa solo che non aveva portato con sé i documenti di riconoscimento.

In questo momento i Carabinieri di Forlì stanno indagando sulla scomparsa, mentre i volontari dell’associazione Penelope stanno assistendo la famiglia. Proprio i familiari però avrebbero fatto sapere che la ragazza non aveva dato precedenti avvisaglie di una possibile fuga.

L’avvocata Barbara Iannucelli, tra i primi a diffondere l'appello per ritrovare Hana, invita chiunque avesse informazioni o l’avesse avvistata a contattare immediatamente il 112 o il numero dell’associazione Penelope: 3475324925. Ogni segnalazione potrebbe essere decisiva per riportarla a casa.