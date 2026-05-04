Il batterista Davide Lucchelli di 24 anni è scomparso il 1° maggio a Budapest mentre era in tour con la band

Davide Lucchelli, musicista padovano, era in tour con la sua band punk rock – “Oggetto sconosciuto” – quando il primo maggio è improvvisamente scomparso da un parcheggio di Bucarest. Ricerche in corso.

Davide Lucchelli

Davide Lucchelli, un musicista padovano di 24 anni, è scomparso a Budapest il primo maggio mentre partecipava alla prima trasferta all'estero del suo gruppo punk rock, "Oggetto sconosciuto". Gli amici che erano con lui, tutti della zona di Treviso, hanno riferito di aver perso le sue tracce dalla sera, intorno alle 20 e 30. L'ultimo avvistamento del giovane è avvenuto in un parcheggio della capitale ungherese, quello di Mester utca 30-32.

Come specifica la band in un post pubblicato nelle scorse ore sui social, Davide "era vestito con una giacca in pelle nera e un paio di jeans". I familiari del giovane sono ovviamente stati avvertiti e sono in stato di massima allerta, ed hanno anche sporto denuncia coinvolgendo l'Interpol, organizzazione internazionale della polizia criminale. Lucchelli è stato descritto come un ragazzo pieno di progetti, appassionato di musica, ma con idee concrete. Il tour prevedeva varie date: dopo Budapest, era in programma un altro concerto a Gorizia l'8 maggio, al momento annullato.

Le cause della scomparsa non sono note e tutte le ipotesi sono aperte; in particolare si teme che Davide possa aver fatto un incontro pericoloso, mentre si tende ad escludere la rapina, anche se le indagini sono solo agli inizi. Ore d'angoscia a Montà dove il giovane viveva con i genitori. Il padre potrebbe volare in Ungheria per seguire le ricerche. Gli amici del gruppo sono stati sentiti dagli inquirenti, ma non sono emerse tensioni.