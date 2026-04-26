Si apparta per urinare in strada, 24enne viene circondato da gruppo di 40enni e picchiato a Foggia: ricoverato

Un ragazzo di 24 anni è stato circondato da 5 o 6 persone di circa 40 anni mentre stava urinando in strada a Foggia. Il giovane è stato picchiato dopo una lite ed è ora ricoverato in gravi condizioni.

Un ragazzo di 24 anni è stato ricoverato in ospedale dopo una rissa avvenuta in piazza Siniscalco Ceci, a Foggia. La vittima si sarebbe ritrovata tra due gruppi rivali nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Sarebbe stato accerchiato e aggredito da almeno 6 persone di circa 40 anni poco prima dell'una di notte. Le motivazioni dietro la rissa sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto apprende Fanpage.it, non sono state utilizzate armi nella rissa, ma molti aspetti sono ancora oggetto di indagine anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 subito dopo il fatto e trasportato in ospedale. I sanitari hanno poi allertato le forze di polizia che hanno subito iniziato le indagini. Il 24enne è in prognosi riservata con trauma canico grave e con fratture multiple al cranio. Il ragazzo sarebbe entrato in ospedale con il volto tumefatto e i tratti del viso praticamente irriconoscibili.

Stando alle prime informazioni, il 24enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di uomini mentre stava urinando in strada. Da qui sarebbe iniziata una discussione che è poi diventata rapidamente una violenza fisica con botte e spintoni. Le indagini sono però ancora all'inizio e le forze dell'ordine stanno lavorando per individuare il gruppo di aggressori, momentaneamente sconosciuto alle autorità che stanno indagando sul fatto.

Leggi anche Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: morto 25enne

Per il momento, parenti e amici sono in attesa di avere più informazioni dall'ospedale dove in questo momento si trova il 24enne ferito nella rissa. Per ricostruire i fatti e individuare gli aggressori saranno fondamentali le riprese delle telecamere di videosorveglianza, presenti nella zona centrale di Foggia. Le autorità stanno visionando i video per delineare la dinamica della rissa.