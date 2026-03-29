Esce per andare a scuola a Forlì e scompare, si cerca la 15enne Hana: potrebbe essere a Milano

Hana

Si cerca la 15enne Hana, scomparsa da Forlì nella giornata di venerdì 27 marzo. L'adolescente, come scrive l'avvocata Barbara Iannucelli dell'Associazione Penelope per le persone scomparse, ha con sé uno zaino verde militare e da Forlì potrebbe aver raggiunto Milano. Hana è alta 1.60 centimetri, è di corporatura esile, ha capelli castani e occhi castani.

La ragazza ha capelli ricci e scuri, potrebbe trovarsi in Lombardia. Non è chiaro se l'adolescente si sia allontanata da sola. C'è grande apprensione, come sottolinea Iannuccelli, per le sorti della 15enne della quale non si hanno notizie da venerdì. Le persone che le vogliono bene sono in attesa di avere sue notizie e chiedono a chiunque abbia informazioni utili per le ricerche di allertare il 112 o l'Associazione Penelope al numero 3475324925.

Secondo quanto raccontato dal papà della 15enne nella denuncia, la ragazzina si sarebbe fatta accompagnare alla fermata dell'autobus per andare a scuola, ma non è mai arrivata in classe. L'ultima geolocalizzazione del telefono fa pensare che la ragazzina sia a Milano, ma da venerdì il cellulare risulta spento. Secondo quanto racconta il padre di Hana, la 15enne non aveva mai parlato di Milano, né aveva mai dato problemi o pensieri ai familiari. Chi indaga sulla scomparsa sta ascoltando gli amici della 15enne nel tentativo di ricostruire gli spostamenti della minore.

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La ragazza risulta scomparsa da venerdì ed è probabile che sia ospite di qualcuno.