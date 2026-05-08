Sonia Botticchiari e figli scomparsi da Piacenza, il messaggio della 16enne all’amica: “Come è andata la verifica?”

Sonia Botticchiari e i due figli sono scomparsi da Piacenza. L’auto su cui viaggiavano è stata ritrovata a Tarcento ma di loro nessuna traccia nonostante le ricerche nella zona.

Sonia Bottacchiari e i suoi figli

Sonia Botticchiari e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi il 20 aprile e da quel momento di loro si è persa ogni traccia. Avrebbero dovuto fare una breve vacanza, annunciata anche all'ex marito della donna e padre dei ragazzi, Yuri Groppi, ma trascorsa una settimana di loro e dei 4 cani che li accompagnavano non si hanno notizie.

Dopo oltre una settimana di silenzio l'auto su cui erano partiti da Piacenza è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli, a qualche chilometro di distanza dal confine sloveno. È qui che si stanno concentrando le ricerche per capire se, come ipotizza il padre, la famiglia possa aver lasciato la Chevrolet su cui viaggiava per salire sull'auto di qualcun altro.

Come aveva spiegato l'uomo a Fanpage.it, i telefoni erano spenti dal giorno della partenza, e da quel momento non aveva avuto più notizie. Ora, un messaggio inviato da una dei due adolescenti sembra confermare questa ricostruzione.

L'amica: "Dopo il messaggio solo spunte grigie"

Il 20 aprile, giorno della partenza insieme alla madre e al fratello 14enne, la studentessa 16enne aveva inviato un messaggio a una compagna di scuola nel quale le chiedeva notizie della verifica di quei giorni.

"Mi ha chiesto come mi fosse andata una verifica – racconta la compagna a Libertà – le ho risposto il giorno dopo, ma il mio messaggio non è mai stato visualizzato. Da quel momento solo spunte grigie".

Anche le compagne intervistate: "Le abbiamo scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il suo telefono è sempre spento". La ragazza frequenta una classe terza, il fratello una prima, a Fidenza (Parma). Entrambi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma.

Le ricerche in Friuli e al confine

Centinaia di persone in queste ore sono arrivate a Tarcento, dove il 6 maggio è stata trovata l'auto su cui viaggiava la famiglia. Nel perlustramento è impegnato il personale dei vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, soccorso alpino, corpo forestale regionale e protezione civile.

Al lavoro anche elicottero e numerosi droni, oltre ai cani molecolari, ma al momento non sarebbero state ritrovate nuove tracce. Anche il padre dei ragazzi spariti è sul posto e partecipa attivamente alle ricerche.