Esce di casa a Sulmona e scompare, si cerca Prisca Anile. La sorella: “Aiutateci, è molto fragile”

Si cerca la 25enne Prisca Anile, scomparsa a Sulmona nella giornata di domenica 19 aprile dopo aver salutato i familiari per una passeggiata. Prisca si era laureata circa un mese fa in Giurisprudenza. La sorella Karen ha lanciato un appello tramite Fanpage.it: “È molto fragile, aiutateci a ritrovarla”.

Prisca Anile

Sono ancora in corso le ricerche di Prisca Anile, 25 anni, scomparsa ieri da Sulmona, dove viveva. Prisca è uscita di casa salutando i familiari per andare a fare una passeggiata, ma non ha più fatto ritorno a casa. La 25enne si era laureata circa un mese fa in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, ma da tempo combatteva con alcune fragilità psicologiche.

Prisca si è allontanata in abbigliamento sportivo: aveva una maglia nera aderente, un pantalone dello stesso colore e le scarpe rosa. Con sé aveva un marsupio nel quale, verosimilmente, aveva riposto solo il portafogli. Il cellulare è stato gettato nelle campagne nei pressi della sua casa di Sulmona poco dopo l'allontanamento.

Prisca è alta e magra e ha occhi scuri e capelli neri. Secondo quanto racconta la sorella Karen a Fanpage.it, la 25enne non avrebbe preso treni o autobus e le telecamere di videosorveglianza di fermate dei mezzi pubblici e della stazione non l'avrebbero ripresa in zona. Si ritiene che Prisca possa essersi allontanata a piedi o che possa essere salita sull'auto di qualcuno.

Fino a qualche mese fa, infatti, Prisca ha vissuto a Bologna, lì dove ha studiato e si è recentemente laureata. Durante gli anni universitari, la ragazza aveva intrapreso un percorso psicologico con un terapeuta, poi interrotto quando si è avvicinata alla fede. Prisca, secondo quanto racconta Karen a Fanpage.it, sarebbe stata plagiata da qualcuno che l'aveva convinta di non aver bisogno di uno psicologo e di poter stare meglio solo attraverso la preghiera.

L'identità di questa persona non è nota ai familiari che hanno riferito di conoscerla soltanto attraverso i racconti vaghi della 25enne ora scomparsa. Per questo la famiglia chiede di tenere alta l'attenzione sul caso: nella giornata di mercoledì, infatti, la 25enne aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita e i suoi cari temono che possa essersi allontanata per compiere un gesto inconsulto.

Chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento è pregato di contattare immediatamente il 112. Prisca potrebbe essersi recata a Bologna, che conosceva bene o essere rimasta nei dintorni di Sulmona.