Governo Meloni, Crosetto: “Da Trump giudizio ingeneroso sull’Italia, ma nessuna ritorsione”. Su decreto Sicurezza è scontro: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia di un mese fa. La premier Giorgia Meloni prepara la missione in Azerbaigian il prossimo 5 maggio, per aumentare le forniture di gas attraverso il gasdotto TAP e fra fronte così allo shock energetico generato dal conflitto in Iran. Domani, martedì 21 aprile, il decreto Sicurezza arriva nell'Aula della Camera, dove partirà l'esame, e dove verrà posta dal governo la questione di fiducia. È scontro all'interno della maggioranza, in particolare sulla norma che vuole incentivare economicamente gli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari dei loro assistiti. Il senatore Lisei (Fdi), primo firmatario dell'emendamento, tira dritto, sostenuto dalla Lega, e dice che la norma non verrà cambiata. "Riguardo l'emendamento al decreto Sicurezza che introduce compensi agli avvocati, per le pratiche di rimpatri volontari dei migranti, va fatta chiarezza. Oggi l'avvocato viene pagato dallo Stato soltanto se va a giudizio e per andare a giudizio deve fare ricorso contro l'espulsione", dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. "Se invece, con il suo lavoro, si decide per un rimpatrio volontario assistito, non gli viene corrisposto alcunché. Grazie alla norma che abbiamo approvato, adesso sarà pagato anche in quest'ultimo caso". Forza Italia e Noi Moderati contrari. Il Colle potrebbe fare pressioni per un intervento sul provvedimento.

Il leader del M5s Giuseppe Conte intanto rilancia su primarie nel campo largo: "Non è che ho detto ‘facciamole' perché voglio dividere. Anche perché adesso dobbiamo costruire un programma condiviso".