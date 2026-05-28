Gli Stati Uniti riattivano le sanzioni contro Francesca Albanese dopo il ricorso d’urgenza del governo

Dopo la temporanea vittoria legale della Relatrice ONU Francesca Albanese, la Corte d’Appello federale ha accolto il ricorso d’urgenza del governo statunitense. Il provvedimento congela il precedente verdetto e ripristina immediatamente il blocco finanziario globale, riaprendo lo scontro tra sicurezza nazionale e libertà di espressione.

La battaglia legale e geopolitica attorno alla figura di Francesca Albanese si arricchisce di un nuovo, repentino colpo di scena. A pochi giorni di distanza dalla decisione del tribunale distrettuale che aveva sospeso le sanzioni contro la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, una Corte d'Appello federale è infatti intervenuta accogliendo il "ricorso d'urgenza" presentato dai legali del governo statunitense. Con l'emissione di una sospensione amministrativa, i giudici di secondo grado hanno congelato gli effetti del primo verdetto favorevole alla giurista italiana. Di conseguenza, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha reinserito immediatamente Albanese nella propria "lista nera", riattivando l'apparato restrittivo e ripristinando un isolamento finanziario ed economico di portata globale. Questo passo non costituisce ancora una sentenza definitiva sul merito della causa, ma rappresenta un passaggio tecnico cruciale, una sorta di "pausa" giuridica che permette alla Corte d'Appello di esaminare a fondo le memorie difensive del governo senza che la precedente decisione resti esecutiva.

Il braccio di ferro giuridico: la sicurezza nazionale sfida la libertà di parola

Il fulcro di questo scontro legale si gioca sul delicatissimo equilibrio che separa le prerogative di politica estera della Casa Bianca dalle tutele fondamentali della Costituzione statunitense. In prima istanza, il giudice Richard Leon aveva emesso un verdetto storico, stabilendo che le sanzioni contro Albanese (sscattate nel luglio 2025 su impulso del Segretario di Stato Marco Rubio) violassero il Primo Emendamento. Secondo quella prima lettura, il blocco economico non rispondeva a reali esigenze di sicurezza nazionale, ma si configurava come una punizione mirata a silenziare le posizioni della Relatrice sul conflitto a Gaza e il suo appoggio alle indagini della Corte Penale Internazionale. L'amministrazione statunitense è tuttavia riuscita a imporre, almeno in questa fase cautelare, la tesi secondo cui la discrezionalità del Presidente in materia di sicurezza e di protezione degli alleati strategici debba avere la precedenza, sospendendo provvisoriamente lo scudo costituzionale che era stato concesso ad Albanese sulla base dei suoi legami patrimoniali e familiari con gli Stati Uniti. In parole povere, i giudici d'appello hanno stabilito che, quando c'è di mezzo la politica estera e la difesa di alleati chiave come Israele, le decisioni della Casa Bianca contano più dei diritti personali che un cittadino straniero può far valere sul suolo statunitense. Con questo pronunciamento, l'intera architettura difensiva costruita dal marito della giurista, Massimiliano Calì, subisce quindi un brusco arresto.

Cosa succede ora

La decisione della Corte d'Appello sposta il dibattito su un piano ancora più profondo, che riguarda i limiti del controllo giudiziario sulle decisioni di politica estera di un governo. Negli Stati Uniti esiste una lunga tradizione giuridica che tende a garantire all'esecutivo la massima libertà di manovra quando si tratta di relazioni internazionali e di alleanze difensive. Sospendendo il verdetto del tribunale distrettuale, i giudici di secondo grado hanno dato credito all'argomentazione governativa secondo cui un magistrato non dovrebbe interferire con gli ordini esecutivi legati alla sovranità dello Stato, anche quando questi intersecano i diritti di individui non cittadini.

Leggi anche Governo, Ue apre a sanzioni contro Ben Gvir dopo assalto alla Flotilla

La partita che si giocherà nelle prossime settimane non riguarderà quindi soltanto la posizione personale di Francesca Albanese, ma stabilirà anche se un decreto presidenziale possa legalmente superare le garanzie della Costituzione nel momento in cui l'amministrazione dichiara che sono in gioco gli interessi strategici della nazione.